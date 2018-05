Der Limes-Radweg im Kleinformat

Ohne Frage: Ellwangen ist ein El Doroado für Fahrradfahrer. Viele Strecken bieten sich hier für Pedalritter aller Alters- und Konditionsstufen an. Und weil die meisten Routen so wahnsinnig schön sind, herrscht auf diesen Pisten an Wochenenden und Feiertagen in der Regel auch Hochbetrieb. Eine Ausnahme bildet erstaunlicherweise der Limes-Rad-Rundweg. Dabei hat dieser 42 Kilometer Rundparcours, alles was einen reizvollen Radweg auszeichnet. Er ist auch für Gelegenheitsradler gut zu meistern, und verbindet Kultur- und Natur erleben in vorbildlicher Weise.

818 sportliche Kilometer ist der Deutsche Limes-Radweg zwischen Rhein und Donau lang, er führt vom bayerischen Regensburg bis in das Heilbad Bad Hönningen in Rheinland Pfalz. Wer das Ganze etwas kürzer und kompakter haben will, ist auf dem Ellwanger Limes-Rad-Rundweg bestens aufgehoben. Der misst schlanke 42 Kilometer und lässt sich auch von Menschen ohne E-Bike und ohne große Kondition locker an einem Nachmittag abradeln.

Ausgangspunkt für diese bestens ausgeschilderte Tour ist der Ellwanger Schießwasen. Von hier geht es anfangs sacht und gemütlich auf dem Rad-Highway, dem Kocher-Jagst-Radweg, in Richtung Saverwang beziehungsweise Schwabsberg. Der erste, leichte Anstieg ist nach dem Abzweig zum Dalkinger Limestor zu meistern. Wer es sich das römisches Triumphalmonument unter Glas noch nicht angesehen hat, kann und sollte hier seine erste Pause einlegen. Das Limestor Dalkingen hat zwischen März und November dienstags bis sonntags (sowie an an Feiertagen) von 11 bis 17 Uhr geöffnet. An Wochenende finden außerdem um 11, 14, 15 und 16 Uhr Führungen im Schutzbau statt.

Nach diesem ersten Stopp geht es dann auf zumeist asphaltierten, wenig befahrenen Wegen und entlang des Limes weiter über Dalkingen, Haisterhofen, Pfahlheim und Röhlingen bis zum Römerkastell von Halheim – der wichtigsten Römerstätte auf Ellwanger Gebiet. Ein Eisengussmodell des Römerkastells, angefertigt von den Schwäbischen Hüttenwerken in Wasseralfingen, zeigt hier wie das Kastell einst ausgesehen haben könnte.

Ein Anstieg ist zu meistern

Nach diesem Stopp wird es auf dem Ellwanger Limes-Radweg etwas anstrengender, dafür aber auch landschaftlich wahnsinnig schön. Es geht jetzt durch das Berg- und Seenland nördlich des Limes über Birkenzell und vorbei am Haselbachsee zurück nach Ellwangen.

Vor Eigenzell wartet noch ein mächtiger Anstieg, dafür wird man zum Abschluss aber noch einmal mit tollen Ausblicken auf Schloss Ellwangen und die Wallfahrtskirche Schönenberg belohnt. Auch der Abschluss des Weges, vorbei an den Ellwanger Schlossweihern, ist eigentlich klasse... derzeit aber leider nur für Fußgänger. Auf dem geschotterten Weg ist mit schmalen Radreifen momentan kaum ein Durchkommen.

Fazit: Der Limesradweg ist lohnenswert und lässt sich auch von wenig geübten Fahrern ohne Pause in dreieinhalb Stunden gut bewältigen. Der Weg ist so perfekt ausgeschildert, dass man mit gutem Gewissen auf Kartenmaterial verzichten kann. Wer trotzdem sicher gehen will: Eine Beschreibung des Rundweg samt GPS-Track ist auf der Internetseite der Stadt Ellwangen als Download abrufbar.