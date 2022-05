„Der liebe Gott hat es gut mit uns gemeint“

Obwohl die beiden Beurener „Urgesteine“ sich von Kindesbeinen an gekannt haben, sei der Funken der Zuneigung und der Liebe irgendwann übergesprungen und es haben sich zwei Herzen berührt. Vor 60 Jahren, am 14. Mai 1962, haben sie einander das Ja-Wort gegeben und sich entschieden, Verantwortung füreinander zu übernehmen.

Alois Seel ist der Sohn des Beurener Huf- und Wagenschmieds und Rosa Maria eine Enderle-Tochter von einem Hof im Beurener Weiler Lengertshofen. Alois Seel, der Ehejubilar, ist nach der Schule in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hat bei ihm die Lehre und die Gesellenprüfung abgeschlossen, ist aber bald zu Thermopal nach Leutkirch gewechselt und dann noch 25 Jahre zum Straßenbauamt Ravensburg, zuständig als Schlosser für Gerätschaften und Fahrzeuge. Die junge Ehefrau Rosa Maria hat sich Haus und Garten zugewandt und drei Kinder großgezogen. „Aus allen Drei isch ebbes worda“, sind die Eltern bis heute überzeugt, „und an sechs Enkelkindern dürfen wir uns auch mitfreuen“.

Anfang der 1970er-Jahre haben die Eheleute Seel mit vereinten Kräften zusammen ein schönes Haus gebaut. „Man musste sparen, große Urlaube konnten wir uns nie leisten.“ Als Mitglied des Männerchors, des Reitervereins, der Blutreiter und des Kirchengemeinderats und zuletzt des Seniorenclubs habe man freilich die Ausflüge wahrgenommen, um auch mal rauszukommen in die Welt. Heftigen Streit habe es in ihrer Ehe eigentlich nie gegeben, allenfalls Wortwechsel, gestehen die beiden Jubilare. „Der Klügere gibt nach, und das war in der Regel ich“, schiebt Ehefrau Rosa Maria hinterher. Der Jubilar verharmlost scherzhaft: „Die Polizei haben wir nie gebraucht.“

Wichtig ist dem „Diamantene Ehepaar“, den Jüngeren mitzuteilen, was man prophylaktisch für die eigene Gesundheit tun kann: Auch im Alter tägliche Gymnastik, Radfahren, spazieren gehen, wenig Alkohol, wenig Zucker, viel Gemüse und Salate essen – und sonntags in die Kirche gehen. Alles in allem habe es der liebe Gott gut mit ihnen gemeint.

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich besuchte das Jubelpaar an ihrem Ehrentag und überbrachte ihnen die Glückwünsche von Bürgermeister Rainer Magenreuter mit Blumen, einen Geschenkkorb der Ortsverwaltung und die Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann mit Segenswünschen.