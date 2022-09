Der Kreativität freien Raum geben

Im integrativen Ferienprogramm der Mariaberg – Hilfen nach Maß gGmbH ging es drei Wochen lang bunt und fröhlich zu. An den Standorten Mariaberg und Hohenstein-Oberstetten, einer Kooperation mit der SchwörerHaus KG, wurde gespielt, gewerkelt, gebastelt und viel gelacht. Davon berichtet die gGmbH in einem Schreiben.

Mit glücklichen Kids mit und ohne Behinderung ab drei Jahren ging zum wiederholten Male ein Teil der Sommerferien zu Ende. Abwechslungsreiche Mottos sorgten drei Wochen lang für leuchtende Kinderaugen, neugierige Fragen, aufgeregte Stimmung und jede Menge neue Erfahrungen.

Die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer experimentierten mit Farben, bauten sogar selbst Lavalampen und besuchten als Höhepunkt ein Kunstatelier, wo sie ganz freie Künstlerinnen und Künstler sein durften. Mit selbstgebasteltem Schmuck im Stil der nordamerikanischen Ureinwohner wurde Fangen gespielt, im Bällebad getobt und wilde Bobbycar-Rennen gefahren. Ganz besondere Highlights waren kleine Fotoshootings im „Yakari-Style“, das Maislabyrinth in Mengen und der Besuch des Sigmaringer Puppentheaters. Mit seinem Stück passte es sich sogar an die Mottos des Ferienprogramms an. Die Kinder waren so inspiriert, dass sie im Anschluss selbst ein kleines Stück erfanden und den erstaunten Betreuerinnen und Betreuern vorführten.