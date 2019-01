Der Kosmos in Bildern

TUTTLINGEN (pm) - Steht jemand hinter der Schönheit der Natur? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell die Ausstellung „Licht.Welten – Spurensuche eines Astrophysikers – ein Dialog in Bildern“ in der Galerie Bernhardt am Place de Draguignan. Laut Mitteilung ist die Ausstellung noch bis 29. März zu sehen. Die Galerie ist dienstags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

„Die Sonne lehrt alle Lebewesen die Sehnsucht nach dem Licht. Doch ist es die Nacht, die uns alle zu den Sternen erhebt“, zitierte Laudator Albert Krabbe, der Leiter des Deutschen Sofia-Instituts in Stuttgart, den libanesischen Philosophen Khalil Gibran bei der Vernissage. Der Nachthimmel habe seine eigene Faszination, die sich dem erschließe, der sich ihm aussetze.

Der renommierte Astrophysiker Pailer, der nach eigenen Worten „in die fetten Jahre der satellitengestützten Eroberung unseres Sonnensystems hineinplatzte“ und an der Weltraummission Rosetta der ESA mitwirkte, hat der Galeristin Marion Bernhardt sein rohes Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Bernhardt bearbeitete die Kosmos-Bilder mit heutigen Methoden mehrfach. Die so entstandenen digitalen Werke wurden von der Grafik-Designerin Veronika Grüger gelayoutet und auf neun Tafeln inszeniert.