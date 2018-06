Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel

Ein schweres Gewitter hat am Montagabend mehrere Straßen unbefahrbar gemacht. Die Feuerwehr war gegen 20 Uhr an 20 Stellen im Einsatz. Unterwegs waren die Abteilungen aus Aalen, Wasseralfingen und Ebnat-Waldhausen. Straßen wurden gesperrt, Keller waren überflutet worden. Der Kocher erreichte an manchen Stellen einen bedenklichen Pegel – beispielsweise zwischen der Heimatmühle und Wasseralfingen. Die Unwetterzentrale hatte eine Warnung Stufe Rot vor Gewitter von 19.