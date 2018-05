Der Kohlenmeiler auf der Münzdorfer Kohlplatte raucht wieder

Seit Dienstag dieser Woche ist wieder Betrieb auf der Kohlplatte in Münzdorf: Beobachtet und gefeiert von über hundert Freunden des Kohlenmeilers haben die Köhler Max (17) und Norbert Geiselhart (59) je einen Meiler entzündet. Zuvor hatte der alte Köhler Georg Geiselhart (80) die Geschichte der Köhlerei noch einmal vorgestellt.

Ventur Schöttle, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Staatssekretär a.D. im Landwirtschaftsministerium, ergänzte die Ausführungen mit Angaben zur Waldbewirtschaftung. In guter Vorarbeit hatten fleißige Helfer zwei Kohlenmeiler mit je rund 25 Raummeter Eschenholz aufgeschichtet und fachgerecht abgedeckt.

Das Entzünden erfolgte dann in einem Schacht, der in der Mitte eingebaut wurde und von dem aus dann in den folgenden Tagen sich die Glut und der Verkohlungsprozess weiter ausbreiten. Ab diesem Zeitpunkt muss der Meiler etwa alle zwei Stunden rund um die Uhr abgeklopft und mit Löchern in der Außenhülle die Sauerstoffzufuhr reguliert werden.

Wenn die Verkohlung gleichmäßig und ohne Brand weitergeht reduziert sich das Volumen des Kohlenmeilers in etwa 10 Tagen auf ein Drittel. Nach zwei Tagen des Ruhens wird dann die Holzkohle vorsichtig "ausgezogen", eventuelle Glutnester werden mit Wasser gelöscht. Danach kann die fertige Holzkohle verpackt werden und der Platz wieder aufgeräumt.

Beim Entzünden der Kohlenmeiler sorgte eine Gruppe von Alphornbläsern für gute Stimmung. An den folgenden Tagen besuchen viele Wanderer und Freunde der Köhlerei die Köhler bei der Arbeit und verfolgen den Ablauf mit großem Interesse. Bei wohlschmeckenden Hähnchen vom Holzkohlengrill (auf Bestellung) genießen die Besucher die besondere Stimmung auf der Kohlplatte. An verschiedenen Tagen sorgen Musikgruppen für Unterhaltung.