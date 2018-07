Der Kohlenmeiler am Freilichtmuseum brennt wieder

Der Kohlenmeiler im Freilichtmuseum ist am Dienstagnachmittag von Köhler Thomas Faißt (Foto) aus Beiersbronn vor den Augen der Kinder des Kindergartens Nendingen entzündet worden. Fünf Tage schichtete Faißt 15 Raummeter gespaltenes Buchenholz zu einem fünf Meter umfassenden Turm auf. Drei Kubikmeter Kohllösche schützen den Holzstoß vor Witterungseinflüssen und vor allem, dass das Holz nicht verbrennt, sondern zu Kohle verglüht. Bis zum Abräumen des Kohlenmeilers wird nun der Köhler ununterbrochen den Meiler beaufsichtigen und mit einem Stecken Löcher, sog. Pfeifen, in den Kohlenmeiler stechen. Die Glut braucht nur so viel Sauerstoff, dass durch die Hitze das Holz zu Kohle wird. Das Abräumen des Kohlenmeilers ist für den 24. Mai geplant. (wr) Foto: Winfried Rimmele