Der kleine Unterschied

Keine Frage, die Gegend am Bodensee ist wunderschön. Sie ist aber auch an vielen Stellen verschlossen. Zumindest haben andere mehr getan, den See erlebbar zu machen. Fahren Sie mal mit dem Fahrrad am Bodensee entlang.

Beginnen Sie Ihre Reise bitte in der Schweiz, vielleicht so in Höhe Romanshorn. Da kommt man ja bekanntlich von Friedrichshafen aus gut hin. Was den Radfahrern dort an Radwegen geboten wird durch die Uferlandschaft, selbst durch Naturschutzgebiete, das kann sich sehen lassen. Da fahren auch Autos, aber man verträgt sich. Noch besser wird es dann in Österreich im Rheindelta und an der Bregenzer Ach. Fußgänger und Radler haben eigene Wege, fahren auch friedlich aneinander vorbei.

Und zwischen diesen und dem See befindet sich Natur und Landschaft, die man betreten darf, durch die man durchschauen darf und in der man sich aufhalten darf. Und dann kommt Deutschland. Entweder finden sich da undurchdringliche Hecken vor Privatgrundstücken oder der See ist einfach nicht vorhanden. An den Promenaden ist Radfahren verboten. Doch keine Sorge, das ist nicht allein ein Problem Lindaus oder Friedrichshafens und Umgebung. Das geht Richtung Westen gleich mal ungebremst weiter. Schade eigentlich.