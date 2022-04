Der Kirchenchor St. Peter probt wieder

Über zwei Jahre konnten der Kirchenchor St. Peter keine vollständigen Proben mehr abhalten. Aufgrund der Coronavorschriften konnte während dieser Zeit nur ein kleines Ensemble proben und die Gottesdienste in St. Peter musikalisch gestalten. Dieses hat sich nunmehr geändert, ganz zur Freude des Chorleiters, gleichwie der Sängerinnen und Sänger. Am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr soll es wieder im Chorraum/Gemeindehaus St. Peter losgehen. Die Sängerinnen und Sänger werden sich zuerst einmal wieder in der Gemeinschaft finden und sich an neue Chorliteratur herantasten müssen. Das wäre aber eine gute Gelegenheit für neue Sängerinnen und Sänger, sich der Chorgemeinschaft anzuschließen und mitzusingen, sagt Chorleiter Hermann Hecht, der zugleich auf die Coronavorschriften und die 3G-Regel hinweist.