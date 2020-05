Der Katastrophe knapp entkommen

Vor 40 Jahren stürzte das Dach der damaligen Kongresshalle in Berlin völlig unerwartet ein. Häufig wurde dieses Ereignisses gedacht. Bisher der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, dass sich unmittelbar vor dem Einsturz eine Berliner Schulklasse an dem Ort befunden hat. Ihre damalige Lehrerin Gabriele Reulen-Surek berichtet aus ihrer Erinnerung. Reulen-Surek unterrichtete an der Gustav-Heinemann-Oberschule in Berlin-Marienfelde Deutsch, Gesellschaftskunde und Russisch. Seit 1981 lebt sie in Laichingen auf der Schwäbischen Alb.

Sie schreibt: Der 21. Mai 1980 ist ein sonniger Tag. Mit 30 Schülerinnen und Schülern einer 8. Klasse der Gustav-Heinemann-Oberschule aus Berlin-Marienfelde bin ich unterwegs zur Ausstellung „Fragen an die deutsche Geschichte“, die seit 1971 im Reichstagsgebäude in Berlin untergebracht ist. Mein Kollege ist an diesem Tag erkrankt, sodass ich notgedrungen allein mit den Jugendlichen unterwegs bin. Wir sind am Bahnhof Zoo ausgestiegen und ich gehe mit den Kindern den kleinen Umweg am Schloss Bellevue vorbei, um ihnen den Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten zu zeigen.

Schüler turnen auf dem Gedländer der „Schwangeren Auster“

Bald schon nähern wir uns dem Reichstag. Aber vorher noch ruft ein Schüler: „Die Schwangere Auster!“ Das ist der damalige Spitzname der Berliner für das moderne Gebäude der Kongresshalle. Und als einige vorwitzige Jungs die Treppe hinaufstürmen, um das Geländerrutschen auszuprobieren, kann ich die anderen kaum zurückhalten. Schließlich habe ich die Klasse wieder zusammen und wir gehen weiter Richtung Reichstag.

Wir sind gerade um die Ecke der Kongresshalle gebogen – damals befindet sich östlich davon eine Wiese mit Skulpturen – da erfüllt ein sonderbares Geräusch die Luft. Ein immer lauter werdendes Schleifgeräusch und danach ein explosionsartiger Knall. Da wir zu einer Führung angemeldet sind, treibe ich die Kinder zur Eile an, für uns hat es sich wie eine Sprengung oder auch ein Attentat angehört, was leider in dieser Zeit auch nicht undenkbar ist.

Draußen heulen Martinshörner

Als wir im Reichstagsgebäude die Ausstellung besichtigen, sind selbst durch die Glasfenster ununterbrochen Martinshörner zu hören. Auch da wissen wir immer noch nicht, was geschehen ist. Erst auf dem Rückweg sehen wir, dass etwas mit dem Kongressgebäude nicht stimmt. Irgendetwas scheint zu fehlen. Aber der Anblick des fehlenden Dachs ist zu surreal, als dass wir in diesem Moment die Tragweite begreifen. Wir umgehen eine schnell errichtete Absperrung. In Erinnerung bleibt mir das Bild eines völlig platt gequetschten Autos, dessen Reste unter Betonbrocken zu sehen sind.

Als die Kinder in der U-Bahn sind, werden ihr die Knie weich

Wie mit den Eltern vereinbart, bringe ich die Jugendlichen zum Bahnhof Kurfürstendamm, von wo sie ohne Begleitung nach Hause fahren dürfen. Ich versichere mich, dass alle eingestiegen sind. Kaum haben sich die Türen der U-Bahn geschlossen, wirkt der Schock und ich erreiche mit zitternden Knien die nächste Bank. Da ich in den vergangenen Stunden voll damit beschäftigt war, die Jugendlichen sicher zu geleiten und zusammenzuhalten, realisiere ich erst jetzt, was passiert ist und wie knapp vor dem Einsturz wir diesen Ort verlassen hatten.

Kein Besuch in Berlin vergeht, ohne dass ich wieder an diesen Moment erinnert werde, und bis heute bin ich dankbar, dass wir der Katastrophe entgangen sind.