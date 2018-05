Insgesamt vier Nachholspiele sind am verlängerten Pfingstwochenende in der Fußball-Kreisliga A2 anberaumt. Zwei davon stehen ganz im Zeichen des voll entbrannten Kampfs um den Relegationsplatz. In einer weiteren Partie könnte Tabellenführer VfL Brochenzell endgültig die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.

Zehn Punkte Vorsprung, bei der gleichen Anzahl an absolvierten Spielen (22), weist der Spitzenreiter auf den Tabellenzweiten SpVgg Lindau derzeit auf. Sollte der VfL sein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den FC Dostluk (Anpiff 15 Uhr) gewinnen, könnte die Spielvereinigung die Brochenzeller nicht mehr einholen. Und falls dann auch noch der Tabellendritte SV Achberg im Derby ab 17 Uhr gegen den TSV Schlachters nur unentschieden spielt oder gar verliert, dann wäre die Mannschaft des VfL-Trainerduos Ralf Bühler/Rolf Weiland nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen. „Erst mal selber die Hausaufgaben machen“, äußert sich Weiland zur Option „vorzeitiger Titelgewinn“ vorsichtig.

Mannschaft und Trainer wollen nach der Nachholpartie gegen Dostluk im Vereinsheim den Fernsehbildschirm einschalten und die Berichterstattung vor Anpfiff des DFB-Pokalfinales abends in Berlin verfolgen. Sollten sich die gewünschten Ergebnisse auf den beiden anderen Fußballplätzen der A2 einstellen, will Rolf Weiland eine kleine Meisterschaftsparty nicht ausschließen („wenn gefeiert wird, dann ganz spontan“).

Nach dem Patzer am vergangenen Sonntag bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz (0:1) sinnt der SV Achberg im nächsten Derby am Samstag beim TSV Schlachters auf Wiedergutmachung. Im Hinspiel gewann die Mannschaft von SVA-Coach Michael Riechel knapp mit 2:1. Auch wenn es beim Tabellenzehnten aus Schlachters, der mit 29 Punkten auf dem Konto weit genug entfernt von den Abstiegsrängen, eigentlich um nichts mehr geht, sind die Partien zwischen der Elf von TSV-Trainer Lukas Sonntag und den Achbergern in den vergangenen Jahren stets von großer Brisanz gewesen.

SpVgg hat einen guten Lauf

Einen guten Lauf hat derzeit die Lindauer Spielvereinigung, welche seit vier Partien ungeschlagen ist und dabei drei Siege und ein Unentschieden einfahren konnte. Am Samstagnachmittag gastiert die junge Mannschaft der TSG Ailingen im städtischen Stadion von Lindau. Wollen die Mannen von SpVgg-Interimscoach Karsten Krannich weiter im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt, mitspielen, sind drei Dreier zwingend notwendig.

Zum Showdown im Kampf um den Klassenerhalt empfängt der Tabellenvorletzte SV Oberteuringen (13 Punkte) am Pfingstmontag (15 Uhr) den SC Friedrichshafen, der mit elf Zählern das Tabellenende ziert.