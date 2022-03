Der Kalender 2023 ist in Arbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn die Stammkunden des Oberschwäbischen Kalenders das Januarblatt betrachten, ist das Kalenderteam längst an der Ausarbeitung des Folgeexemplars. Bereits im Herbst, wenn der Kalender in die Buchhandlungen kommt, werden Fotos, Grafiken und typografische Entwürfe für das Folgejahr begutachtet. In monatlichen Sitzungen, meist in den Beruflichen Schulen in Ravensburg, Bad Saulgau oder Biberach, aber auch im Privatbereich des Teamleiters Josef Schaut geht es dann um die passenden Texte zu den ausgewählten Bildern. So veranstaltet das Team jährlich im März im Rahmen einer Lehrerfortbildung ein Arbeitstreffen in den inspirierenden Räumen der Bauernschule Bad Waldsee, um weitere Bilder und Texte in die engere Auswahl zu nehmen. So gab es dort in diesem Jahr als Impuls Vorträge über Bildgestaltung und Typografie, Referate über das Kalenderkonzept und die Renaissance der schwäbischen Mundart mit Lesungen oberschwäbischer Autorinnen. Und – es hat sich gelohnt! Von den 18 Seiten des Oberschwäbischen Kalenders 2023 ist schon ein bestimmter Anteil weit gediehen. Der Trägerverein VBK (Verein zur Förderung von Bildung und regionaler Kultur e. V.) freut sich, wenn wieder 7500 Exemplare in Oberschwaben und der ganzen Welt verkauft werden und der Überschuss für soziale Zwecke gespendet werden kann. Im vergangenen Jahr waren es 19000 Euro. Dies wird ermöglicht, weil alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten.