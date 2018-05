„Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens“, sagt der Ellenberger Kickboxer Daniel Dörrer (33) über seinen Entschluss seine Sachen zu packen und nach Thailand auszuwandern. Mittlerweile sind fast fünf Monate vergangen und Dörrer hat sich perfekt eingelebt.

Um 8 Uhr am Morgen steigt Daniel Dörrer das erste Mal in den Ring. Denn auch im „Paradies“ steht für den Kickboxer der Sport im Mittelpunkt. Schließlich gilt es fit zu bleiben, um die zahlreichen auch internationalen Kämpfe zu meistern. Seine neuen Heimat ist nun die Insel Koh Samui. Hier hat Dörrer die perfekten Trainingsbedingungen, im sogenannten „Superpro Samui“. „Ich lebe den Traum eines Kämpfers“, sagt Dörrer. Er selbst hat die Entscheidung noch nicht bereut, das beschauliche Ellenberg zu verlassen und sein Heil in Thailand zu suchen. Hier ist Kickboxen zu Hause, fast täglich kann man hier Kämpfe, zum Teil auf dem Marktplatz bewundern. Die Sportart MMA oder Mixed Martial Arts ist hier gefühlter Volkssport. Hier bedient man sich verschiedener Techniken aus unter anderem dem Boxen, Kickboxen, Taekwondo und Karate. Eine Sportart, die auch Dörrer längst zu seiner gemacht hat.

„Ich will hier unter der Sonne endgültig ein kompletter Kämpfer werden“, sagt Dörrer. Nach der ersten Trainingseinheit in den Morgenstunden geht es für Dörrer dann zum frühstücken und natürlich an den Strand. Mittlerweile ist er schließlich auch Pirat, wie er sich selbst nennt. „In Thailand bewegt man sich auf dem Wasser. Daher habe ich mir ein Boot gegönnt“, so Dörrer weiter. In den zahlreichen buddhistischen Tempeln in Thailand sucht er dann nach der ersten Trainingseinheit des Tages die innere Ruhe, um dann am Abend die zweite Trainingseinheit hinter sich zu bringen. „Ich bin dort zu Hause, wo andere Menschen nur ihren Urlaub verbringen können“, schwärmt der Deutsche.

Für das Jahr 2018 hat sich Dörrer einige spannende Kämpfe ausgesucht. „Fürs erste steht Japan, Russland und China auf der Liste“, sagt Dörrer. Auf diese Herausforderungen bereitet sich Dörrer nun bereits akkribisch auf der Tropeninsel vor. „Ich kann hier mit den besten Kämpfern der Welt trainieren, das ist schon ein enormer Vorteil“, sagt Dörrer, der vor wenigen Jahren noch in Ellwangen im Dukes Gym an seiner Karriere als Kämpfer gearbeitet hat. Nun scheint Dörrer angekommen zu sein und zwar nicht nur in Thailand sondern auch in seinem Sport, dem MMA.