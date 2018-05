Der Jurist Marcus Ehm fordert Bürgermeister heraus

Sechs Wochen vor der Bürgermeisterwahl wagt sich ein ernstzunehmender Herausforderer aus der Deckung: Der Sigmaringer Rechtsanwalt Dr. Marcus Ehm will am Samstag seine Bewerbung abgeben. Der 45-Jährige ist in Sigmaringen aufgewachsen; nach einem Verwaltungsstudium hat er die Juralaufbahn eingeschlagen und mit der Promotion abgeschlossen. Neben dem amtierenden Bürgermeister Thomas Schärer und der Dauer-Kandidatin Fridi Miller ist Ehm der dritte Bewerber für die Wahl am 1. Juli. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 4. Juni.

Bereits vor acht Jahren trug sich Ehm mit dem Gedanken einer Bewerbung. „Doch die Wahl kam zum völlig falschen Zeitpunkt“ – der Rechtsanwalt hatte sich in Sigmaringen gerade mit einer eigenen Kanzlei selbstständig gemacht. Bekannte, Freunde, aber auch Sigmaringer Bürger, die er nicht kannte, hatten ihm damals zu einer Kandidatur geraten. Als der diesjährige Wahltermin näher rückte, kamen viele Menschen erneut auf ihn zu.

Ursprünglich wollte er zur Polizei

Also beschäftigten sich er und seine Frau Verena ernsthaft mit dem Bürgermeister-Dasein. Als die Ehefrau zustimmte, führte Ehm Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Stadt, um seine Chancen auszuloten. Auch da habe er positive Rückmeldungen bekommen.

Marcus Ehm studierte Verwaltungswissenschaft. Sein Ziel: Er wollte bei der Polizei Karriere machen. Doch trotz hartnäckiger Mehrfachbewerbung lehnte ihn die Polizei ab. Der Grund: Wegen einer Verkürzung seines rechten Beins geht Ehm an einer Prothese. Laut den Vorschriften durfte er deshalb nicht eingestellt werden. Woher die Affinität zur Polizei kommt? Seine verstorbene Mutter arbeitete bei der Polizei. „Ich bin zur Gerechtigkeit erzogen worden“, sagt er. Dass er sich zur Polizei hingezogen fühlt, erkennt man in seinem Lebenslauf immer wieder. Als er Doktorand in Freiburg war, arbeitete er nebenher als freiwilliger Polizist. Seine Doktorarbeit schrieb Ehm über den freiwilligen Polizeidienst, und bis heute hat er als Fachanwalt für Strafrecht täglich mit Recht und Gesetz zu tun. Zudem ist seine Ehefrau Verena Polizistin.

Die Frage, die sich viele Sigmaringer stellen werden: Warum tritt Ehm gegen den Amtsinhaber an? Er habe ihm persönlich gesagt: „Ich trete nicht gegen dich, sondern für meine Heimatstadt an.“ Wenn er gewählt werde, fügt er an, würde er als Bürgermeister in Pension gehen. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, nicht in acht Jahren. Wie Bürgermeister Schärer gehört Ehm der CDU an; als er sich vergeblich um einen Gemeinderatssitz bewarb, trat er der Union bei.

Ehm erzählt eine Begebenheit aus seinem Studium: Sein Kommunalrecht-Dozent habe die Absolventen gefragt, ob sie Ambitionen auf einen Bürgermeister-Posten hätten: „Wenn ich Bürgermeister werde, dann nur in meiner Heimatstadt“, soll Ehm damals gesagt haben. Richtig ernst nahmen die Studenten diese Aussage damals nicht. Mehr als 20 Jahre später könnte ein Schuh daraus werden.