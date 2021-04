Der Impfpass als Foto bei Social Media – warum das keine gute Idee ist

Impfpass weg - Was tun?

Wenn der Impfausweis nicht mehr auffindbar ist, sollte man versuchen, Informationen zu den Impfungen, die man in den letzten zehn Jahren erhalten hat, aus ärztlichen Unterlagen zu ermitteln. Hierzu kann man sich in seiner (Haus-)Arztpraxis erkundigen. Wenn es keine Unterlagen zu den bereits erfolgten Impfungen gibt, sollte man sich einen neuen Impfausweis in der Hausarztpraxis oder beim Gesundheitsamt ausstellen lassen.

Lassen sich Impfungen nicht rückwirkend dokumentieren, so gilt man als ungeimpft. Die Ständige Impfkommission (STIKO) rät in solchen Fällen, die Impfungen nachzuholen. Wenn allerdings eine oder zwei Impfungen aus einer Impfserie eingetragen sind, so zählen diese in der Regel. Ist nicht sicher, wie es um den Impfstatus steht, sollte mit dem Aufbau des Impfschutzes von vorne begonnen werden.

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)