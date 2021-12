Der Hölderlinweg wird wieder zum Adventskalender

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hölderlinwegs in Hüttlingen stimmen dieses Jahr wieder gemeinsam auf Weihnachten ein. 24 Türchen öffnen sich im Dezember dort. Jeden Tag bringt ein liebevoll dekoriertes Fenster den Geist der Weihnacht näher.

Vor zwei Jahren taten sich die Hölderlinwegler zum ersten Mal zusammen, um gemeinsam einen Nachbarschaftsstraßenadventskalender zu gestalten. „Jeder hat sich gefreut und die Begeisterung war regelrecht zu spüren“, beschreibt Initiatorin Christa Mayer. „Alle wollten wieder mitmachen und es sind noch neue Nachbarn dazu gekommen“, so Barbara Frömel, die die Nachbarschaft schon zu zwei Kunstaktionen animiert hat.

Coronabedingt gab es am 1. Dezember keine Eröffnung mit Adventsliedersingen. Die Bewohnerinnen und Bewohner laden jedoch herzlich dazu ein, durch die Straße zu spazieren und sich an den Weihnachtslichtern und Adventsdekorationen zu erfreuen. Ein Abstecher in die angrenzende Bruckner Straße, die immer wunderbar beleuchtet ist, lohnt sich ebenfalls.