Der passionierte Naturforscher und Fotograf Günter Künkele ist viel mit seiner Kamera auf der Alb unterwegs. Nun hat er einen ganz besonders schönen Schmetterling abgelichtet. Hier schreibt er über den Himmelblauen Bläuling:

Nicht mehr so zahlreich wie einst flattern zur Zeit wieder blaue Schmetterlinge über blütenreiche, wärmebegünstigte Wiesen und kalkreiche Hänge. Falterlebensräume sind in den vergangenen Jahrzehnten in der intensiv genutzten Landschaft arg geschrumpft. Die Folgen sind auch für die artenreiche, schöne Familie der Bläulinge gravierend: Bis auf wenige Ausnahmen sind inzwischen alle ihr zugehörenden Arten in Baden-Württemberg gefährdet und stehen auf der Roten Liste.

Der Himmelblaue Bläuling, Polyommatus bellargus, ist einer der ersten, der im Spätfrühling fliegt. Die in Baden-Württemberg 43 Arten umfassende Bläulingsfamilie kommt in vier Unterarten vor, wovon der Himmelblaue neben den Zipfelfaltern, Würfelfaltern und Feuerfaltern zu den echten Bläulingen zählt.

Weibliche Tiere sind nicht blau sondern eher braun

Aber: Nicht alle Bläulinge sind blau gefärbt. Je nach Monat gibt es im Laufe des Jahres und je nach Lebensraum verschiedene in Grün, Braun, Silbergrün, Schwarzbraun, Grünblau, Graublau, Violett, Lilagold oder in feurigem Orange gefärbte Bläulingsvertreter.

Doch keiner ist so früh im Jahr dran, wie der in reinem, leuchtendem Blau gefärbte Himmelblaue Bläuling. Der auffallende Tagschmetterling macht in seinem exklusiven Blauton seinem Namen alle Ehre.

Bei manchen der Bläulingsarten unterscheiden sich die Geschlechter in der Färbung. So sind die Flügeloberseiten der Weibchen des Himmelblauen Bläulings braun und allenfalls schwach blau überpudert. Beide Geschlechter haben jedoch charakteristische, gescheckte Flügelfransen. Im Laufe des Jahres gaukeln zwei Generationen der himmelsfarbenen Falter über die letzten Rückzugsgebiete wie bunt blühende Trockenhänge und Kalk-Magerrasen. Dort wächst auch die Raupennahrungspflanze, der gelb blühende Hufeisenklee, an welchem die Weibchen ihre Eier ablegen und an dessen Blüten die Falter auch gerne saugen.