Lindau-Reutin (isa) - Mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm hat die Stadt Lindau ihre älteren Bürger erfreut. Zu der 34. Ausgabe des Seniorennachmittags waren über 200 Senioren in das Pfarrzentrum St. Josef gekommen, um bei Kaffee und Kuchen den feinen Klängen des Salonorchesters und eindrucksvollem Gesang zu lauschen, bezaubernde Ballerinen zu bewundern und über akrobatische Vorführungen zu staunen. Ein unterhaltsamer Nachmittag, der bei den Gästen bestens ankam.

„Der heutige Nachmittag gehört Ihnen,“ eröffnet Oberbürgermeister Gerhard Ecker den 34. Seniorennachmittag der Stadt Lindau und verspricht, dass der 35. im nächsten Jahr ganz sicher wieder in der Inselhalle stattfinden werde. „So, wie Sie´s gewohnt sind.“

Dass der OB darauf anspielt, dass der Nachmittag, den die Stadt für ihre Senioren veranstaltet von jeher in der Inselhalle stattgefunden hat und nur wegen der Sanierung zum dritten Mal in St. Josef, wissen die alten Lindauer, wie jene 75-jährige Seniorin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie war nämlich schon beim allerersten Seniorennachmittag dabei war, und das, obwohl sie damals längst noch nicht das entsprechende Alter gehabt hat. „Das ist 1984 gewesen, in der neuen Inselhalle. Da habe ich meine Mutter begleitet“, sagt sie und erzählt, dass es der damalige Oberbürgermeister Josef Steur gewesen sei, der den Seniorennachmittag eingeführt habe. Die Moderation hatte lange Jahre Martin Thomann übernommen, später löste ihn dann Herbert Baldauf ab. „Der Peter Wenzler macht es jetzt aber auch sehr gut“, lobt die erfahrene Seniorennachmittagsbesucherin den Moderator, der die kleinen Umbaupausen nutzt, um den Gästen etwas über die jeweiligen Künstler zu erzählen und der die Gäste mit der Feststellung begrüßt hat: „Ich finde es eine schöne Tradition, dass diejenigen, die ein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht und gearbeitet haben Dank gesagt wird mit diesem schönen und unterhaltsamen Nachmittag.“

Und das ist dieser Nachmittag allemal.

Sei es, wenn die anmutigen Ballerinen von Marion Urbanzyks „Ballettcompanie“, über die Bühne schweben und dem Publikum noch vor der eigentlichen Premiere im Juli einen Einblick in das neueste Ballettmärchen der Lindauerin gewähren. Oder wenn das fünf-köpfige „Salonorchester“ unter der Leitung von Erwin Bucher mit seinen beschwingten Melodien aufspielt und den Senioren die Gelegenheit gibt sich von den umsichtigen Damen der Narrengruppe „Lindauer Sagen“ noch einen Kaffee einschenken zu lassen oder einen der selbstgemachten Kuchen vom Buffet zu holen. Aber auch, als die „Showcats“ von Helga Bodler, also die Buben und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren vom TSV Lindau, mit ihren Einrädern und Waveboards auf und vor der Bühne ihre Kunststücke zum Besten geben und dem Publikum immer wieder begeisterte Ahs und Ohs entlocken. Einen Riesenapplaus bekommt die Sängerin Regina Kuhn. Eigentlich leitet sie diverse Singklassen der Musikschule. Da jedoch gerade die Ferien begonnen haben, sind viele Kinder verreist und so ist sie es, die im königsblauen Samtkleid die Gäste mit ihrer wunderbaren Stimme in den Bann zieht. „Das „Ave Maria“ war heute mein absolutes Highlight“, schwärmt Brigitte Iblherr und gesteht, dass sie insbesondere dieses Stück, aber auch die Sängerin tief berührt hätten. Vor allem, weil sie an ihre Mutter erinnert worden sei, die ebenfalls gesungen habe und eben auch an dem ein oder anderen Seniorennachmittag.

Zeit für Langeweile bleibt an diesem Sonntagnachmittag, an dem die Frühlingssonne durch die Fenster scheint, auch in der Pause nicht. Hier ziehen die Ballettmädchen die Glückslose und beglücken die Senioren mit Gutscheinen für das Limare, den Stadtbus, die Marionettenoper oder mit Fahrten ins Blaue. Eine solche hat Brigitte Iblherr gewonnen und freut sich riesig. Aber nicht nur deswegen gefällt ihr der Seniorennachmittag, den sie mit ihren 67 Jahren zum ersten Mal besucht. Es ist die Qualität der Darbietungen und deren Vielfalt, die Möglichkeit nette Menschen zu treffen, die wunderbaren und allesamt selbstgemachten Kuchen und der Gedanke, der hinter dem Seniorennachmittag steht, was sie mit Dankbarkeit wertschätzt.