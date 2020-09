Der Härtetest für die neue Technologie

Wenn vom 24. bis 27. September über 100 Rennwagen zum härtesten Langstreckenrennen der Welt am Nürburgring antreten, wird es für das Space-Drive-System von Schaeffler Paravan der Premiereneinsatz sein. Mit dem Steer-by-Wire-System des Herstellers von der Alb ist der Porsche Cayman 718 GT4 #58 als erstes Auto ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkeinheit und Lenkgetriebe bei einem Langstreckenrennen unterwegs.

„Wir haben durch die Einsätze unter den Extrembedingungen der Rennstrecke im letzten Jahr und den umfangreichen Tests im Frühjahr viel über die Space-Drive-Technologie gelernt und konnten sie ein entscheidendes Stück weiter entwickeln und perfektionieren“, sagt Roland Arnold, Gründer der Paravan GmbH, die die Technologie aus der Behindertenmobilität entwickelt hat. „Die Robustheit des Systems über so eine lange Distanz zu testen, ist nach den Erfolgen der letzten Rennen der nächste logische Schritt. Wir erhoffen uns weitere wichtige Erkenntnisse und Parameter für die Weiterentwicklung des Systems.“

Erfahrungen im Dauereinsatz

Die Kooperation zwischen Space Drive Racing, der Entwicklungsplattform der Schaeffler Paravan Technologie für neue innovative Fahrzeugtechnologien für die Mobilität der Zukunft, und W&S Motorsport aus Ofterdingen soll wichtige Erfahrungen im Dauereinsatz bringen. Der Porsche Cayman 718 GT4 ist deutlich näher an einem Serienwagen als die GT3-Plattform, in der Space Drive bisher zum Einsatz kam.

„Mit Testprojekten hat das Team bereits langjährige Erfahrungen und das eingesetzte Auto hat in diesem Jahr ohne Probleme immer die Ziellinie überquert“, sagt Teamchef und Geschäftsführer von W&S Motorsport, Daniel Schellhaas, selbst seit Jahren erfahrener Pilot bei Langstreckenrennen. „Ich bin sehr optimistisch, dass der vom Space Drive Racing modifizierte Porsche beim 24-Stunden-Rennen ins Ziel kommt und damit wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Systems liefert. Die Fahrer sind Routiniers auf der Nürburgring Nordschleife. Daher sind wir hervorragend aufgestellt.“

Im Cockpit des Porsche Cayman 718 GT4 werden Marvin Dienst (Lampertheim), Niklas Steinhaus (Schwelm), Kai Riemer (Filderstadt) sowie Tim Scheerbarth (Dormagen) Platz nehmen. Scheerbarth durfte sich 2011 die Krone als VLN-Gesamtmeister aufsetzen und war 2019 Meister in der GT4-Klasse bei der Langstrecken-Serie.

Das erste Mal zum Einsatz kommt der modifizierte Porsche im Rahmen des GTC-Race am nächsten Wochenende, 11. bis 13. September 2020. Hier starten Marvin Dienst und Tim Scheerbarth beim Goodyear 60. Scheerbarth wird ebenfalls beim GTC Rennen 1 antreten. Das Rennen 2 bestreitet Kai Riemer mit der innovativen Technik im Porsche Cayman 718 GT4. Ein weiterer Testtag für das Team um Space Drive Racing und W&S Motorsport wird am 21. September 2020 auf dem Hockenheimring zur Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt sein.

Dreifachsieg auf dem Lausitzring

Beim GTC Race sind bereits mit vier Boliden unterschiedlicher Hersteller, ausgestattet mit dem Steer-by-Wire-System, am Start. Zum Saisonauftakt auf dem Lausitzring vor drei Wochen konnte ein furioser Dreifachsieg erzielt werden.

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zählt seit 1970 neben Le Mans zum härtesten und prestigeträchtigsten Rennen der Welt. Über 100 Teilnehmer haben sich unter besonderen Bedingungen, der Corona-Pandemie geschuldet, eingeschrieben. Die Jahre zuvor lockte das Event über 200 000 Besucher in die Eifel und weltweit ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Aller Vorrausicht nach können in diesem Jahr keine Zuschauer vor Ort dem Klassiker beiwohnen – eine erweiterte Livestream Übertragung soll für die nötigen Informationen und kurzweilige Unterhaltung während des gesamten Rennens sorgen.

Beim 24-Stunden-Rennen wurden seit dem Bestehen immer auch neue Prototypen an Rennwagen sowie innovative Techniken einem unvergleichbaren Härtetest ausgesetzt. Seit der Eröffnung des Nürburgrings 1927 gilt die Weisheit: „Jeder lobt, was Nürburgring erprobt.“ Als Faustregel für Entwickler und Hersteller gilt, dass ein Kilometer der Nordschleife das Material so fordert wie zehn Kilometer Landstraße. Die Rekordmarke von über 4035 Kilometern nach 159 Rennrunden setzte Audi im Jahr 2014.

Im Jahr 1990 begann die Erfolgsgeschichte des GTC Race. Startberechtigt sind Piloten mit internationaler Lizenz. Ein Fahrzeug können sich zwei Piloten teilen. Gefahren werden zwei separate Rennen, zwei Qualifyings und ein freies Training. Die Einteilung erfolgt in verschiedenen Klassen. Zusätzlich findet bei jedem Event des GTC Race auch das 60-Minuten-Rennen Goodyear 60 statt. Die Serie umfasst zwei Sprintrennen der GTC zu je 30 Minuten ohne Fahrerwechsel und Boxenstopp. Das Goodyear 60 wird über eine Stunde ausgetragen und muss mit einem Pflichtboxenstopp sein, ein Pilotenwechsel ist möglich.