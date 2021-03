Der Gipfel auf dem Gipfel

Die CDU hat am Wochenende ein politisches Gipfeltreffen im Berghotel auf dem Höchsten organisiert, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dabei waren Dominique Emerich für den Bodenseekreis, August Schuler für Ravensburg und Klaus Burger für Sigmaringen sowie Steffen Bilger und Minister a.D. Ulrich Müller.

Dominique Emerich zeigte auf, dass die Region am Bodensee nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit Weltmarktführern, sondern auch ein beliebtes Erholungs- und Urlaubsziel ist, heißt es in der Mitteilung. Die von Weinbau und Sonderkulturen geprägte Landschaft ziehe immer mehr Erholungssuchende an, welche hier auch kulinarische Hochgenüsse vom See finden.

August Schuler machte laut der Mitteilung deutlich, dass innere Sicherheit auch ein Qualitätsfaktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung ist. Das Polizeipräsidium Ravensburg trage dazu bei. Mit dem Blick in die drei Landkreise wies Klaus Burger darauf hin, dass es gerade hier in Oberschwaben viele solcher besonderen Orte gäbe. Die junge Donau präge den Landkreis Sigmaringen mit zahlreichen Burgen und Schlössern, einer attraktiven Seenlandschaft und geschichtsträchtigen Leuchtturmprojekten wie der Heuneburg mit den Kelten oder Campus Galli, um nur zwei zu benennen. Gleichzeitig seien auch in Sigmaringen sogenannte Hidden Champions zuhause. Für die Menschen, findige Köpfe, schaffige Leute, Tag für Tag zu kämpfen, das sei sein Anspruch, heißt es in dem Schreiben.

Steffen Bilger stellte dar, dass jetzt – nach der Aufstockung der Mittel für den Bundesverkehrswegeplan – Bahn und Straße noch besser gefördert werden könnten.

Minister a.D. Ulrich Müller sagte, dass die CDU in der heißen Phase des Wahlkampfs noch deutlicher werden müsse. Es gehe darum, die Wirtschaft stark aus der Krise zu führen.