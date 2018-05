Der FV braucht einen guten Abschluss

Im vergangenen Jahr haben sich die Fußballer des FV Ravensburg mit einer schwachen Leistung vom heimischen Publikum verabschiedet. Das soll in dieser Saison anders werden. Zum Heimabschluss der diesjährigen Fußball-Oberliga geht es am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Regionalligaabsteiger FC Nöttingen. Mit einem Sieg kann Ravensburg Platz fünf sicher machen.

Die Voraussetzungen für Trainer Steffen Wohlfarth sind aber vor dem 33. Spieltag alles andere als gut. Moritz Jeggle, Jona Boneberger und Thomas Zimmermann werden in dieser Saison aus Verletzungsgründen nicht mehr für den FV spielen können. Rahman Soyudogru und Philipp Altmann hatten den Ravensburgern vor einer Woche in der Partie beim 1. Göppinger SV gefehlt. Am Samstag sitzen beide zumindest wieder auf der Bank, von Beginn an werden sie laut Wohlfarth nicht spielen. Auch Kapitän Sebastian Mähr fehlte unter der Woche im Training und wird wohl nur auf der Bank Platz nehmen.

Wer spielt also beim FV? „Die Aufstellung dieses Mal ist tatsächlich nicht leicht“, meint Wohlfarth. „Zudem muss ich noch ein oder zwei Spieler in die U23 abstellen.“ Die kämpft bekanntlich in der Landesliga noch um den Klassenerhalt, während es für die erste Mannschaft „nur“ noch um Platz vier, fünf oder sechs geht. „Die Mannschaft muss dennoch eine engagierte Leistung zeigen, auch für die Zuschauer“, sagt der Sportliche Leiter Peter Mörth und hat dabei das bekannt kritische oberschwäbische Publikum im Hinterkopf. „Wir spielen immer auch um die Gunst der Zuschauer.“

Abschied für Robert Henning

Sollte der FV gegen den Tabellensechsten Nöttingen gewinnen, hätte er zumindest Platz fünf sicher. Je nachdem, wie der FSV 08 Bissingen gegen Göppingen spielt, hätte Ravensburg dann am letzten Spieltag sogar die Chance auf Platz vier. „Wir haben zu Hause in dieser Saison schon gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können“, sagt Wohlfarth. „Das wollen wir zum Abschluss noch einmal machen.“

Vor der Partie werden sich die Ravensburger von Robert Henning verabschieden, der sich mit den Verantwortlichen auf eine Auflösung seines noch ein Jahr laufenden Vertrags geeinigt hat. Henning wird zur neuen Saison Spieler und Co-Trainer beim FV Neufra aus der Bezirksliga Donau. Einen Abschied gibt es auch für die FV-Betreuer Ulrich und Kornelia Hehle. „Da geht uns ein bisschen Herz und Seele verloren“, gibt Mörth zu. „Sie hinterlassen ein großes Loch.“ Die Betreuer fuhren in den vergangenen Jahren Woche für Woche von Weiler nach Ravensburg, um die FV-Fußballer zu unterstützen.

Henning bekommt zum Abschied einen Einsatz von Beginn an. Auch Haris Mesic wird wie am vergangenen Spieltag im Tor des FV stehen. „Er hat immer gezeigt, dass er Ehrgeiz hat, auch wenn er als Nummer zwei auf der Bank saß“, sagt Wohlfarth. „Er hat im Training immer Druck auf Kevin Kraus gemacht, deswegen darf er jetzt die letzten Spiele spielen.“ In der Vorbereitung auf die neue Saison gibt es dann einen Dreikampf zwischen Kraus, Mesic und Niklas Volo um den Platz im Tor – auch Mesic setzte nun seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis Sommer 2020. Und noch etwas ist für Wohlfarth sicher. „Ich bin am Samstag nur Trainer.“ Außer, es fallen weitere Spieler aus. Dann müsste sich der Ex-Profi wie gegen Göppingen vielleicht doch noch einmal selbst einwechseln.