Der Frühling geht durch den Magen

Die Maibaumfreunde Dalkingen laden am Freitag, 27. April 2018 dazu ein, ein paar gemütliche Stunden beim Hitzkuchenessen in Dalkingen zu verbringen. Am Montag, 30. April und Dienstag, 1. Mai 2018 dürfen die Besucher mit den Maibaumfreunden auch wieder das traditionelle Maibaumfest in Dalkingen feiern.

Im letzten Jahr hat eine alte Tradition in Dalkingen ihr Comeback gefeiert. Mit einem so durchschlagenden Erfolg, dass selbst die Macher des Maibaumfest in Dalkingen davon überrascht wwaren. „Unser Dalkinger Hitzkuchen, den wir nach vielen Jahren wieder aus dem Exil in einem dicken Rezeptbuch herausgeholt haben, war der Renner auf dem letzten Fest“, meint Tobias Baumann von den Maibaumfreunden Dalkingen. Der eigene große Backofen hat dabei eine gute Arbeit geleistet und Baumann nebenbei den Spitznamen „Alternativbäcker von Rainau“ eingebracht. „Das verstehe ich als großes Lob“, schmunzelt Baumann. Backen sieht der Dalkinger und Vorsitzender des Malteser Ortsvereins als sein großes Hobby an. „Geschmacklich hat der Dalkinger Hitzkuchen auch mich auf ganzer Linie überzeugt“, sagt Baumann. Ob der Dalkinger Hitzkuchen seinem Ruf gerecht wird dürfen die Gäste am Freitag, 27.April 2018 beim „Hägeleschuster“, dem neuen, geselligenTreffpunkt mitten im Dorf selbst entscheiden. Der Verkauf des Hitzkuchens beginnt ab 16.00Uhr. Ab 20.45 Uhr gibt es dann auch Live Musik mit der Band „Soul44“. Montag 30. April, ab 18.00 Uhr und Dienstag 1. Mai 2018 ab10.30 Uhr findet die Maibaumhocketse mit Frühschoppen und Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen statt.