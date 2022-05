Der Flugschneider des Heyoka-Theaters fliegt wieder

Das professionelle integrative Heyoka-Theater aus Ulm präsentiert drei neue Vorstellungen des erfolgreichen Stücks „Flugschneider“ zum Berblinger-Jubiläum. Es ist am Sonntag 22. Mai, um 17 Uhr im Zehntstadel Leipheim zu sehen, sowie am Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr im Stadthaus Ulm und am Samstag 28. Mai, um 17.30 Uhr in der Adlerbastei Ulm im Rahmen des Berblinger Familienfests. Dort ist der Eintritt frei. Nach Angaben der Veranstalter ist das Stück dem Andenken an den Flugpionier Albrecht Ludwig Berblinger gewidmet. Gleichzeitig sei es auch ein Stück für alle Visionäre, Träumer, Abenteurer, Andersartige. Das Heyoka-Theater will mit seinem Projekt dazu beitragen, dass die fliegenden Helden der heutigen Zeit wieder Platz und Raum in der Gemeinschaft bekommen und in ihrer Einzigartigkeit erkannt, unterstützt und gefördert werden.Tickets gibt es bei den jeweiligen Institutionen, in allen Reservix-Verkaufsstellen oder online unter www.reservix.de. Reservierungen sind auch über das Heyoka-Büro unter der Rufnummer 0731 / 49 25 70 99 oder unter office@heyoka-theater.de möglich.