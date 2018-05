Der Flohmarkt zieht noch immer

Jahr für Jahr lockt der Riedlinger Flohmarkt die Menschenmassen in die Stadt. Und Jahr für Jahr fragt man sich, wird es auch dieses Jahr so sein? Wird das Konzept mit Ständen und Musik in der historischen Altstadt wieder funktionieren? Die Antwort lautet auch dieses Jahr: Ja. Der Riedlinger Flohmarkt mit seinem besonderen Flair hat auch wieder die Massen in die Donaustadt gelockt.

Morgens um sechs sind schon etliche Flohmarktbegeisterte unterwegs. Die meisten Stände sind schon aufgebaut. Aber da und dort drückt noch ein Auto mit fremden Kennzeichen in die Innenstadt, weil der Fahrer noch seinen Stand aufbauen will. Was nicht gerade für Freude bei den Gästen und anderen Standbetreibern will.

Morgens findet man Raritäten

Wer wirklich etwas bestimmtes sucht auf dem Flohmarkt, ist um diese Zeit richtig. Man kann schauen, stöbern und stehen bleiben, ohne weiter geschoben zu werden. Und noch können die Händler nicht so richtig einschätzen, ob etwas begehrt ist oder nicht. Und wie jedes Jahr finden sich kuriose, praktische und historische Utensilien an den über 600 Ständen. Natürlich Platten, Bücher, CDs, Spiele und Klamotten. Aber auch alte Telefone, historische Reiben, Waagen, Nippes, Lego, alte Comics... Ein Eldorado für Sammler und Jäger.

Nichts geht mehr

Spätestens gegen 11 Uhr hat die Besucherzahl deutlich zugenommen. An manchen Stellen heißt es im Laufe des Tages: Nichts geht mehr. Als Nadelöhr erweist sich kurzfristig der Abschnitt zwischen Tuchplatz und neuer Kanalbrücke. Hier stauen sich die Massen, dass es tatsächlich nur ein ganz langsames Durchkommen gibt. Doch in der Altstadt verteilen sich die vielen Besucher, die zum Teil einen weiten Weg auf sich genommen haben.

Alles noch im Rahmen beim Flohmarkt. (Foto: Jungwirth) Gisela O'Grady sorgte mit ihrer singenden Säge für Erstaunen. (Foto: Jungwirth) Auch an den Ständen geht es ganz lustig zu. (Foto: Jungwirth) Kaum mehr ein Durchkommen: Die Menschenmassen waren in Riedlingen. (Foto: Jungwirth)

Ein Ehepaar aus Friesenhofen bei Leutkirch hat sich dieses Jahr ebenfalls wieder nach Riedlingen auf gemacht. Wegen der schönen Atmosphäre erzählen sie. Alle drei Jahre besuchen sie den hiesigen Flohmarkt. Und auch dieses Jahr gehen sie nicht ohne Einkauf heim. Unter anderem wird ein kleines Sammler-Modellauto künftig seinen Sitz im Allgäu haben.

Auch das SWR ist mit vier Kamerateams unterwegs. Mit ihrem Mikro, das über die Köpfe der Besucher hinaus ragt, sind sie in der Menschenmenge gut auszumachen. Sie filmen für die SWR-Sendung „Treffpunkt“. Dort steht der Riedlinger Flohmarkt am Sonntag, 27. Mai, von 18.45 bis 19.15 Uhr im Fokus.

Volksfeststimmung

Als die Musik einsetzt wandelt sich die Flohmarktatmosphäre allmählich in Volksfest-Biergarten-Stimmung. Ob bei Country, Rock oder Pop – die Besucher essen, trinken ein Bier zusammen, lauschen der Musik oder treffen alte Freunde wieder. Flohmarkt ist und bleibt ein Treffpunkt im Jahr, an dem sich ehemalige und aktuelle Riedlinger mal wieder treffen und in den Armen liegen. Selbst Bekannte, die man 20 Jahre und mehr nicht mehr gesehen hat, laufen einem bei diesem Treffen über den Weg.

Alarmbereitschaft

Das Wetter ist am morgen perfekt für Händler und Gäste. Nicht zu kalt lädt es zum Open-Air-Bummeln ein. Aber auch später bleibt es angenehm, die Sonne sticht nicht zu sehr, so dass einen die Hitze aus der Altstadt treiben würden. Nur gegen 14 Uhr wandern prüfende und kritische Blicke gen Himmel und auf die Wetterkarten. Eine Unwetterwarnung ist angekündigt. Örtliche Gewitter mit Starkregen und Sturmböen drohen. Polizei, Veranstalter und Stadt studieren die aktuellen Wetterkarten, um reagieren zu können; sind in Alarmbereitschaft. Doch bis 15.30 Uhr bleibt alles ruhig. Das Unwetter scheint an Riedlingen vorbei zu ziehen.

So bleibt es bis in den späten Nachmittag hinein ein friedliches Flohmarkt-Fest, bei dem so mancher mit Schnäppchen, Nippes und Unnötigem heim geht. Aber so soll es ja auch sein am Flohmarkt in Riedlingen.