Der Fanta-Vier-Drummer verrät Schlagzeug-Tricks in Markdorfs

Markdorf (msp) - Andy Witte, Schulleiter von „Drummer’s Focus“, ist es erneut gelungen einen bekannten Schlagzeuger für einen Workshop zu gewinnen: Florian Dauner (siehe Kasten) wird am Dienstag, 24. Mai, Tipps und Tricks rund um das Drum-Set geben.

In der Schlagzeugschule von Andy Witte waren in den vergangenen Jahren schon viele bekannte Schlagzeuger zu Gast: Marc Schulman, der Drummer von Pink, war ebenso darunter wie auch Mike Terrana oder Jonathan Mover, der schon mit Größen wie Mick Jagger, Elton John und Alice Cooper zusammengearbeitet hatte.

Dass es Witte immer wieder schafft, die ganz großen Drummer nach Markdorf zu locken, liegt daran, dass er selbst einmal zu den angesagten Livedrummern in Deutschland gehört hat. Paul Kuhn, Max Grege, Barbara Dennerline und Eugen Cicero, der Vater von Roger Cicero, sind nur ein Teil der bekannten Künstler, mit denen Witte schon zusammengearbeitet hat. Aber die ständige Zeit auf Tour ließ sich irgendwann mit dem Leben eines Familienvaters mit vier Kindern nicht mehr vereinbaren, weshalb Witte umsattelte und zunächst in Stuttgart die Schlagzeugschule „Drummer’s Focus“ eröffnete und später in Markdorf die Depandance. Inzwischen lebt Witte auch am Bodensee und pendelt zwischen Markdorf und Stuttgart, da er weiterhin der Schulleiter von beiden Schlagzeugschulen ist.

Das musikalische Können und die besten Kontakte in die Musikszene wurden ihm Quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater war 40 Jahre lang Bassist bei Erwin Lehn von der SWR-Big-Band. „Bekannte Größen aus der Musikwelt sind bei uns zu Hause ein und aus gegangen und ich habe sie schon als Kind im Studio erlebt“, erinnert sich Witte.

Eine weitere Begründung für die Stars in der Schlagzeugschule ist für Witte der gute Ruf, den sich „Drummer’s Focus“ inzwischen aufgebaut habe. Der Name sei inzwischen so bekannt, dass er fast jeden Schlagzeuger auf der Welt bekommen könnte, ist sich Witte sicher.

Der Workshop mit Florian Dauner findet am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr in den Räumen von „Reinhold’s Drumshop“ in der Robert-Bosch-Straße statt. (msp)