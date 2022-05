Der Fanfarenzug Königseggwald startet wieder voll durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Generalversammlung am 9. April war der Startschuss für den Fanfarenzug. Der neu aufgestellte Vorstand und der gesamte Verein haben vieles für das kommende Vereinsjahr geplant, unter anderem sollen wieder Ausflüge und öffentliche Auftritte im Vordergrund stehen. Endlich dürfen wir wieder uneingeschränkt und ohne Mindestabstand proben. Das ist doch eine Erleichterung für uns alle nach so langer Zeit. Viele ehemalige Mitglieder verstärken den Verein mit ihrem musikalischen Können. Jetzt ist auch die beste Zeit auch für Neumitglieder, denn wir wollen mit den Proben für die kommende und hoffentlich stattfindende Fasnet beginnen. Deshalb hoffen wir auch auf Neumitglieder, die genauso viel Spaß an der Musik haben wie wir. Unsere Proben finden immer mittwochs um 19.30 Uhr in unserem Vereinslokal statt. Bei Interesse kommt doch einfach vorbei oder meldet euch beim Vorstand André Knoll unter der Telefonnummer 01626129508.