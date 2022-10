Der Erntedankaltar in Deilingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Deilingen - Zum 22. Mal haben fleißige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Deilingen-Delkhofen den Erntedankaltar aufgebaut. Die Darstellung der Kontinente soll auf alles vorhandene Schöne und der Vielfalt an Nahrung auf unserer Erde hinweisen. Insbesondere auf die gute Ernte, die für uns in der Region zur Verfügung steht. Für den Erhalt des Weltfriedens ist auf der Weltkarte eine Friedenstaube zu entdecken. Ein Teil der Weltmeere wurde mit einer Plastikfolie dargestellt. Damit soll auf den großen Unrat an Plastikteilchen in den Meeren hingewiesen werden.