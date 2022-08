Der Eiswürfelkönig und die Tränen

Genauso wie Freunden von knautschgesichtigen Hunden ein Leben ohne Mops möglich, aber sinnlos erscheint, verhält es sich mit dem trinkfreudigen Mallorca-Urlauber und der Sangria. Zwar kann man sich auch mit anderen Alkoholika in Sommerlaune bringen. Aber der Brummschädel am nächsten Morgen ist halt nicht derselbe. Umso stärker muss eine Nachricht der dpa die Teilzeit-Ballermänner in Unruhe versetzen: In Spanien werden die Eiswürfel knapp.

Schuld daran sind die hitzigen Dauerwellen sowie erhöhte Herstellungs-, Transport- und Lagerungskosten. All das trifft der hohen Temperaturen wegen auf besonders großen Durst. Wo in handelsüblichen Sommern vier Millionen Kilo Eiswürfel am Tag gereicht haben, braucht es heuer eigentlich acht Millionen. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Schließlich wachsen bei diesem Wetter die Eiwürfel nicht auf den Bäumen. Spaniens ungekrönter Eiswürfel-König „Rey del Cubito“ gab zu Protokoll: „Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Unternehmern, die mich weinend um Eis anflehen.“

Wer jemals dazu gezwungen war, eine lauwarm abgestandene Sangria aus dem Plastikkübel zu schlürfen, wird das nachvollziehen können. Wenn der Eiswürfelmangel sich weiter zuspitzt, werden in Spanien Eiswürfeltransporter nicht mehr ohne speziellen Schutz auskommen. Eiswürfeltransporterfahrer müssen sich folgerichtig auf übergriffige Sangria-Trinker mit Eimern einstellen, die vermutlich nicht davor zurückschrecken, mit kaltem Herzen nach dem weißen Gold zu greifen. (nyf)