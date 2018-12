Der eine gesteht, der andere schweigt

Friedrichshafen/Tettnang - Schwerstarbeit für Richter, Schöffen und Staatsanwalt im Amtsgericht Tettnang: Weil von zwei Angeklagten nur einer geständig war und der andere eine Mittäterschaft standhaft leugnete, suchte es am Mittwoch geschlagene acht Stunden nach der Wahrheit. Die Angeklagten – 53 und 20 Jahre alt – sahen sich beschuldigt, Mitte 2017 dreimal das Vereinsheim der Sportfreunde und einmal das des Sportclubs Friedrichshafen heimgesucht zu haben. Der angerichtete Schaden war höher als die Beute.

Das Vorgehen der ungleichen Täter war meist identisch: Rollläden hochschieben, Fenster einschlagen, Vereinsgaststätte nach Geld durchsuchen. Letzterem war kein spektakulärer Erfolg beschieden. 700 Euro sollen es gewesen sein, die man bei vier Einbrüchen eingesackt haben soll. „Ich Idiot hab‘ mich mehrmals auf den eingelassen“, übte der 53-Jährige, der sich an Details kaum mehr erinnern konnte oder wollte, Selbstkritik in Richtung Kollege. Man habe keinen Plan gehabt, bekundete er, nicht mehr zu wissen, „wie das eine zum anderen kam“. Das allerdings blieb ihm in Erinnerung: Bei den ersten drei Einbrüchen – das waren die ins Vereinsheim der Sportfreunde – seien beide im Haus gewesen. Auch sein 20-jähriger leugnender Komplize, der Informationen über das Innere dort hatte, weil er jemanden kannte, der im Clubheim arbeitete.

Außer „ein paar Flaschen Spirituosen“ gab’s nicht viel zu holen. Der 53-Jährige will eine Flasche Erdinger getrunken haben. Die Polizei fand später seine Fingerabdrücke darauf. Ob ihn sein Einbruchskollege nicht nur zu den Diebstahlstouren angestiftet hat, sondern auch dazu, die Flasche in die Hand zu nehmen, um von sich abzulenken, blieb offen. Auffallend für ihn war, dass ihn der 20-Jährige kurz darauf aufgefordert habe, zu gehen. Hätte er das früher durchschaut, hätte er die Flasche mitgenommen, sagte er vor Gericht.

Fünf Tage später setzten beide zum nächsten Raubzug an – auch die Idee soll von dem 20-Jährigen gekommen sein. Einziges Problem hier: Der Rollladen ging nur zur Hälfte auf – und es gab erneut nichts Wertvolles abzuholen. Informationen über fette Beute im Dachgeschoss, für das der 20-Jährige die Schlüssel gehabt haben soll, erwiesen sich als falsch. Vier Flaschen Bier und einen Kasten Red Bull habe man mitgenommen, so der 53-Jährige. Nur einen Tag später war das SC-Vereinsheim dran. Der 53-Jährige mit 23 Vorstrafen im Gepäck weiß nur noch, dass er zur Tatzeit betrunken war. Sein Partner machte weiterhin keine Aussage – er will nicht dabei gewesen sein. Denn: Zu den Tatzeiten sei er immer zu Hause bei seinem Sohn gewesen, den er nach dem Fernsehen um 19 Uhr ins Bett bringe. Für Richter Martin Hussels-Eichhorn ist er kein Unbekannter. Nach diversen Arbeitsbeschickungsmaßnahmen saß er schon einmal zwei Wochen im Arrest. Eine „Katastrophe“ sei das gewesen, erzählt der Angeklagte. Da habe man nicht essen und trinken können, was man wollte, weder Fernsehen noch Handy haben dürfen, beklagte er. Jetzt wolle er sein Leben auf die Reihe bekommen.

„Wer von euch Beiden lügt uns an?“, fragte der Richter. Mehrmals versuchte er, dem Jüngeren goldene Brücken zu bauen und ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Doch auch nach einer Pausenbesprechung mit seinem Anwalt hielt dieser an seiner Strategie fest, mit den Überfällen nichts zu tun zu haben.

Die Urteile: Beide sind der vier Diebstähle überführt. Der 53-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, er muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem soll er sich einer Entgiftungstherapie unterziehen. Der 20-Jährige ist für die Taten mitverantwortlich, auch wenn es dafür keine direkten Beweise gibt. Maßgebliches Hauptargument dafür: Sein 53-jähriger Komplize ist nach Überzeugung des Gerichts kognitiv nicht in der Lage, ein solches Lügengeflecht zu knüpfen. Der 20-Jährige wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt, deren Höhe noch nicht feststeht. Er steht die nächsten zwei Jahre unter Bewährung. Außerdem muss er bis Ende nächsten Jahres 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, die Schule fortführen, einen Schuldnerberater aufsuchen und an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen.