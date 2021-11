Der Ehemann schlägt, die Frau schweigt

Vor dem Amtsgericht Ellwangen hat sich am Dienstag ein 38-jähriger Mann verantworten müssen. Der Mann hatte seine Frau im angetrunkenem Zustand geschlagen. Nicht zum ersten Mal. Trotzdem schwieg sich die Ehefrau vor Gericht aus und wollte zu dem fraglichen Tatabend keine Angaben mehr machen.

Zugetragen hatte sich das Ganze im März dieses Jahres. Mit 1,6 Promille im Blut war der Angeklagte in seiner Wohnung ausgerastet und hatte seiner Ehefrau eine Decke über den Kopf gestülpt. Danach hagelte es Schläge und Tritte. Der Frau gelang die Flucht aus der Wohnung. Sie alarmierte die Polizei, die mit dem 38-Jährigen dann selbst einiges an Arbeit bekommen sollte. Der Mann beleidigte die fünf angerückten Beamten in schlimmster Weise, auch ein Karton flog in ihre Richtung.

„Fotze“, „Arschloch“, „Fick Dich“ – es wurde so gut wie nichts ausgelassen, bestätigte ein Polizeibeamter am Dienstag im Zeugenstand: „Es war im Prinzip die komplette Palette“, so der Polizist, für den der Angeklagte kein Unbekannter war. Die Wohnung der Familie hätten er und Kollegen schon einmal wegen häuslicher Gewalt anfahren müssen. Damals soll der Mann im Rausch die Wohnung regelrecht verwüstet haben.

Beim Prozess gab sich der arbeitslose Zerspanungsmechaniker reumütig. Es sei ihm furchtbar peinlich, aber er könne sich an die Geschehnisse dieses Tages überhaupt nicht mehr erinnern. An den Polizisten richtete er eine Entschuldigung: „Ich bin normalerweise nicht so.“ Gegenüber dem Gericht erklärte der 38-Jährige, dass er sich zwischenzeitlich erfolgreich einer mehrmonatigen Akoholentwöhnungstherapie unterzogen habe, was ihn seinen Job gekostet habe. Jetzt aber gehe es ihm wieder gut. Er wolle nicht nur beruflich, sondern auch in der Ehe neu durchstarten.

Eine Chance dazu wurde ihm von seiner Frau gewährt. Die 34-Jährige machte am Dienstag von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und machte keine Angaben zur Sache. Somit konnte das Gericht auch jene Aussagen nicht mehr verwerten, die die 34-Jährige am Tatabend gegenüber der Polizei gemacht hatte. Der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung musste deshalb gegen den Angeklagten fallen gelassen werden.

Das Gericht verurteilte den Mann am Ende nur wegen der Beleidigung der Polizeibeamten zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu 30 Euro. Dazu gab es noch einen eindringlich-mahnenden Hinweis von Richter Nobert Strecker. Er hoffe sehr, auch mit Blick auf die zwei Kinder, dass dies der letzte Fall von häuslicher Gewalt in der Familie gewesen ist. „Denn irgendwann wird es auch der besten Ehefrau einmal zu viel.“