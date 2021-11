Der ECDC Memmingen trifft auf formstarke Peitinger

Auch in der Memminger Eishalle gilt ab sofort die 2G-Regelung. Nur noch Personen, die Nachweise einer Impfung oder einer Genesung vorlegen können, dürfen in die Halle. Sie gilt für alle Personen ab zwölf Jahren. Hinzu kommt eine FFP2-Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren müssen mindestens eine OP-Maske tragen. Sämtliche Vorgaben werden laut den Indians vor und während der Partie kontrolliert, Zuschauer müssen ein Ausweisdokument dabeihaben.

Der Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Sonntag (18 Uhr, Stadion am Hühnerberg) das erste Heimspiel nach der Länderspielpause. Die Indians empfangen den EC Peiting, der vor dem aktuellen Wochenende seit sechs Spielen ohne Niederlage war. Tickets sind online verfügbar, es gilt ab sofort die 2G-Regelung sowie eine FFP2-Maskenpflicht im Stadion.

Zwei der wohl heißesten Teams der Oberliga treffen damit am Sonntagabend im direkten Duell aufeinander. Die Indians gewannen die vergangenen fünf Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause, Peiting sogar sechs Spiele. Am Sonntag wird es in Memmingen auch darauf ankommen, wer die einwöchige Unterbrechung besser verarbeiten kann.

Der ECP steht in der Tabelle auf Rang fünf und in Schlagdistanz zu den Top Vier – damit sind die Oberbayern voll im Soll. Das Team des ehemaligen Stürmers Anton Saal musste bislang nur gegen Rosenheim, Regensburg und Weiden Niederlagen hinnehmen, ansonsten wurden alle Gegner bezwungen. Aus dem Peitinger Team ragen laut Mitteilung der Indians mehrere Spieler heraus, allen voran Goalie Florian Hechenrieder, der seit Jahren zu den besten gehört. Vor ihm sollen es vor allem Kapitän Andreas Feuerecker und die Angreifer Ty Morris, Nardo Nagtzaam und Thomas Heger richten, auch der finnische Zugang Eetu-Ville Arkiomaa kommt immer besser in Fahrt.

Die Indians müssen weiterhin auf Joey Vollmer und Lion Stange verzichten, der ehemalige Lindauer David Farny verließ den Verein auf eigenen Wunsch in der vergangenen Woche. So dürfte zumindest die Defensive des ECDC etwas dezimiert sein, was die Memminger in dieser Saison aber gewohnt sind. Trotzdem wollen die Indians zu Hause ungeschlagen bleiben.