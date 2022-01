Der Duft frisch gebackenen Brotes weht durchs Dorf

In Möhringens frisch renoviertem Backhaus ist der neue Backofen für 45 Brote eingeweiht worden – coronabedingt leider ohne großes Dorffest, nur im kleinen Kreise. Die Gemeinde Unlingen hat für die Finanzierung der Sanierung des geschichtsträchtigen Backhauses einen ELR-Förderantrag gestellt und ist bereit, den Eigenanteil zu übernehmen. Um die dezentrale, ausgeglichene Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg zu erhalten, werden derartige Vorhaben bezuschusst. Im Fall des Backhaus durften sich die Möhringer über einen Zuschuss über 12 143 Euro der Leader Aktionsgruppe Oberschwaben freuen.

Wasserleitungen und Elektroinstallation sind nun wieder zeitgemäß und sicher. Wände und Boden wurden komplett in Eigenleistung von den Möhringern gefliest und gestrichen. Ortsvorsteher Robert Halbherr packte mit an, koordinierte die Arbeiten und so wirkten viele Bürger tatkräftig mit, um möglichst schnell wieder eigenes Brot backen zu können.

Aus der Dorfchronik von Werner Stein ist zu entnehmen, dass 1808 eine württembergische Verordnung Backhäuser in Wohnhäusern vom Brandschutz her als zu gefährlich einstufte, da viele Dächer noch strohgedeckt waren. Es wurde zum Bau von „Commun-Backhäusern“ geraten. Dgegen wehrten sich die Möhringer. Auch als sich das Oberamt Riedlingen ab 1836 für Gemeindebacköfen stark machte, beharrten die Möhringer darauf, weiterhin ihre privaten Öfen zu nutzen.

Es dauerte bis 1893 bis der Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Einrichtung aus der Bürgerschaft aufkam und das Haus des verstorbenen Tiber Bierer durch den Maurer Frank aus Unlingen zum Gemeindebackhaus umgebaut wurde. Der erste Gemeindebäcker Franz Xaver Wall verdiente „pro Hitze“ 30 Pfennig und es wurde Mittwoch und Samstag nach Voranmeldung am Vortag gebacken. Die Gebühr für einen Laib Brot betrug 4 Pfennige und für ein Platzbrot 2 Pfennige. Während der Inflation im Oktober 1923 kostete die Gebühr für einen Laib Brot unvorstellbare 200 000 Reichsmark, Platzbrot 180 000 Reichsmark. 1907 war die Nachfrage so gestiegen, dass drei Mal die Woche gebacken wurde.

Ab 1937 herrschte Holzmangel, der sich im Zweiten Weltkrieg verschärfte und dazu führte, dass die Möhringer auf Anraten der EVS Munderkingen für 650 RM einen Elektroofen kauften, der so groß war, dass für den Einbau die Türe ausgebrochen werden musste. Leider erwies sich der Ofen für die Stromstärke des hiesigen Stromnetzes für so ungeeignet, dass er wieder ausgebaut werden musste und an die Gemeinde Wurmlingen verkauft wurde. Da war es nur gut, dass die skeptischen Möhringer den alten Holzbackofen sicherheitshalber stehen gelassen hatten… Erst zwei Jahre später wurde dann für 2000 RM ein neuer Elektroofen gekauft, der wieder zwei Mal die Woche befüllt wurde. 35 Jahre lang war dieser Ofen in Betrieb und er wurde sogar versetzt, als das baufällige Gebäude abgebrochen und 1960 an seiner Stelle das heutige Backhaus errichtet wurde.

Der im Dezember 2021 neu in Betrieb genommene Backofen ersetzt den Elektroofen aus dem Jahre 1981 und Sabine Florian als Gemeindebackfrau hat mit Franz Xaver und Paul Wall, Irmgard Rettich, Anna Halbherr, Franz Jauch und Toni Hägele bereits sechs Vorgänger und Vorgängerinnen. Neue Möglichkeiten der Aufbewahrung und kleinere Familiengrößen machen inzwischen einen Backtag in der Woche ausreichend. Jeden Freitag streicht der verführerische Duft frisch gebackenen Brots durch Möhringen.

Jeder Haushalt bringt zur vorgegebenen Zeit den eigenen Teig ins Backhaus und bereits zwei Stunden später kann das fertige Brot abgeholt werden. In einem kleinen Dorf ohne Einkaufsmöglichkeit kommt dem Backhaus als Möglichkeit der Selbstversorgung eine besondere Bedeutung zu. Auch als sozialer Treffpunkt – seit Corona leider mit viel Abstand – erfüllt das Backhaus eine wichtige Funktion und ist fester Bestandteil der Dorfkultur. Mit der Leader-Bezuschussung sollen solche Kulturdenkmäler gefordert und gestärkt werden. Die Möhringer sind stolz darauf, die Tradition des Brotbackens erhalten zu haben, kann doch hier im Dorf der gesamte Ablauf von der Aussaat des Korns bis zum Backen erlebt werden. Besucher und neue Backfrauen und -männer sind jederzeit unter den derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln willkommen.