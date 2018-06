Der „Dorfschänke“ fehlt noch der Pächter

Den Namen gibt’s schon: „Dorfschänke“ soll das kleine Gasthaus im derzeit sanierten Ittendorfer Kulturhaus heißen. Doch noch sucht Investor Heinz-Dieter Stahl nach einem Pächter. Mit drei Interessenten – zweien aus der Region, einer aus dem Allgäu – ist er im Gespräch. „Ich hoffe, da wird sich etwas daraus ergeben“, sagt der Ittendorfer. Denn der Eröffnungstermin des künftigen Domizils von Musikverein und den Narren steht schon fest: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, wird die Einweihung sein, inklusive eines Tags der offenen Tür.

Nur die Wohnungen sind noch nicht fertig

Hier ist ganz schön was vorangegangen in den letzten Wochen: Gaststube, Stammtisch und Theke der Schänke sind fast fertig, die Möblierung abrufbereit. Insgesamt gibt es hier etwa 37 Sitzplätze. Weitere 40 entstehen im großen Eventraum nebenan im Erdgeschoss, der sich über die ganze Länge des Gebäudes erstreckt. Dessen Vermietung bleibt bei der Familie Stahl, Anfragen für Erstkommunionen hat der Bauherr bereits erhalten. „Für Geburtstage und andere Feste eignet sich das gut“, findet er. Zumal die Getränkeversorgung auch über die spätere „Dorfschänke“ erfolgen könnte. Dass beide Bereiche getrennt sind, habe praktische Überlegungen. „Wenn es eins wäre, dann würde die Pacht so steigen, dass die kleine Wirtschaft kaum rentabel wäre.“

Die Grundsanierung des denkmalgeschützten Hauses ist nahezu abgeschlossen. Derzeit ist das Meersburger Unternehmen Pfau daran, den Putz an der Fassade aufzubringen, parallel dazu geht es an die Außenanlagen. Der Innenausbau ist fast fertig, lediglich bei den beiden großen Wohnungen, die unterm Dach entstehen, fehlt noch der Ausbau. Doch Sohn Carsten Stahl arbeitet mit Hochdruck daran. Er will hier schließlich mal einziehen.

Neben dem Ittendorfer Musikverein wird sich künftig auch der Narrenverein Guggenbichler ins erste Obergeschoss einmieten. Laut Heinz-Dieter Stahl habe sich die Stadt Markdorf bereit erklärt, auch dafür die Miete zu übernehmen. Ortsvorsteher Thomas Geßler bestätigt das. Unterschrieben sei zwar noch nichts, mündlich habe Stahl aber die Zusage des Bürgermeisters, dass die Verträge für die nächsten zehn Jahre gemacht würden.

Archiv des Ortsteils

Doch der erste Mieter heißt Archiv: Im kleinen Zimmer Richtung B33 sollen bereits nächste Woche Regale und Schränke untergebracht werden, in denen dann Unterlagen über den Ortsteil lagern werden. Gleich daneben kommt das „Vorstandszimmer“ des Musikvereins. Dessen Mitglieder hätten den alten Stammtisch aus dem „Adler“ gerettet. Stahl: „Ich kann mir vorstellen, dass der hier einen Platz findet.“

Im Probenraum des Musikvereins fehlt neben der Wandverkleidung nur noch die Akustikdecke. Damit die darüber wohnenden Mieter weitgehend geschützt sind, sieht der Deckenaufbau so aus: Feuerschutzdecke, Brandschutzdecke, dann Schallschutz und als letztes die Akustikdecke. Dem Brandschutz ist auch der zusätzliche Notausgang geschuldet.

Interessant ist der rückwärtige Zugang für Narren und Musiker ins Gebäude: Der erfolgt über einen Zahlencode – oder einen Fingerscanner. Autsch!

Für das Wochenende vor Ostern sind diese Veranstaltungen geplant:

Freitag , 22. März, 11 Uhr: Offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen.

Samstag , 23. März, 11 Uhr: Eröffnung des Gastronomiebereichs.

Sonntag , 24. März, ab 11 Uhr: Tag der offenen Tür mit Programm und Bewirtung für alle Bereiche mit Beteiligung des Musik- und Narrenvereins (iw)