Der Musikverein Trachtenkapelle Emmingen ab Egg hat am Samstagabend im Berggasthof Witthoh in seiner Hauptversammlung eine spannend Bilanz für 2019 vorgelegt. In den Blickpunkt gestellt wurden zudem die Herausforderungen im Rahmen des 1200-jährigen Gemeindejubiläums.

Bei aktuell insgesamt 215 Mitgliedern konnte die Zahl der Aktiven in der Trachtenkapelle von 55 auf 60 Musiker gesteigert werden. „Sehr positiv entwickelt“ habe sich auch die Jugendausbildung, stellte Vorsitzender Joachim Leiber fest. Nach der Kündigung bei der Musikschule Tuttlingen erfolge diese für 19 Jungmusiker inzwischen beim Bezirksjugendblasorchester (BJBO) des Bezirks Aachtal ebenfalls durch „fachlich kompetente Musiklehrer“. Als „sehr erfreulich“ stufte er außerdem das Engagement von Annika Rempp ein. Nach entsprechender Ausbildung habe sie begonnen mit den Jugendlichen im Verein zu arbeiten. In der gemeinsamen Aktion „Tubaman“ mit der Grundschule sah er nach wie vor eine große Chance für die Nachwuchswerbung.

Gut gerüstet für Anschaffungen ist die Trachtenkapelle ebenfalls. Das Plus in der Kasse sei nicht nur erwirtschaftet worden, sondern es sei auch „schwäbisch gespart“ worden, so Vorsitzender Leiber. Und: „Wir hatten 2019 keine Personalkosten“, hob er noch hervor. Dirigent Thorsten Tritschler – er feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Jubiläum bei der Trachtenkapelle – „schenkt“ seither seine Arbeit dem Verein. Die Details der finanziellen Situation hatte Kassiererin Sigrid Schmid ausführlich dargelegt und auch auf großzügige Spenden hingewiesen. Zugunsten der Jugendarbeit gab es vom Jugendförderverein 2000 Euro und die Macher des Boule-Turniers überwiesen 1400 Euro.

Problemlos durchgezogen wurden die Teilneuwahlen: Mario Keller, bisher Beisitzer, wurde neuer zweiter Vorsitzender für zunächst ein Jahr. Dominik Werner, seit zwölf Jahren in verschiedenen Ämtern im Vorstand, hatte nicht mehr kandidiert. Neuer Beisitzer wurde Marius Weggler. Bestätigt wurden Jugendreferentin Isabell Gnirß und Jugendleiterin Mira Keller.

„Die Gemeinde und das Gemeinwohl“ seien sehr auf das Engagement der Trachtenkapelle im Jubiläumsjahr angewiesen, dankte Bürgermeister Joachim Löffler schon im Voraus. Auf die wichtigsten Anlässe ging Dirigent Thorsten Tritschler ein. Den Festakt hat er in das Probenwochenende der Kapelle integriert. Und für das Jahreskonzert bereitete er ein besonderes „Gutsle“ vor: Die Uraufführung von „Emminga Zeitreise“, einer von ihm spendierten und mit dem Schopfheimer Komponisten Markus Götz „ausgeheckten“ überwiegend festlichen musikalischen Dichtung.

Im September organisiert die Trachtenkapelle zusätzlich mit dem Trachten- und Heimatverein den „eher volkstümlich geprägten“ Tag der Heimat. Für eine erfolgreiche Arbeit hat Dirigent Tritschler noch einige kleinere Wünsche: „Angesichts der finanziellen Situation“ könnte der Verein zeitnah ein Xylophon anschaffen. Für die unterbesetzten Register – Klarinette und Horn – wünscht er sich eine stärkere Besetzung. Und dann träumt er noch von einem homogenen Zusammenwachsen der fünf Generationen in seinem Orchester.