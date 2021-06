Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den „Digitalen Engel“ ins Leben gerufen, um gerade Senioren ans Internet heranzuführen und ihnen die Vorteilen nahe zu bringen. Eigentlich würde der „Digitale Engel“ mit einem LKW voll Geräten und weiterem Material durch Deutschland touren, um Interessierten ganz praktisch die Tipps und Tricks zum sicheren Einsatz von digitalen Möglichkeiten im Alltag zu zeigen. Da dies im Moment nicht möglich ist, kommt der Digitale Engel übers Internet. Durch die Initiative und Koordination von Christa Gnann aus dem Bodnegger Bürgerkontaktbüro hatten sich sieben Gemeinden und die Bodnegger Bücherei zusammengetan, um den Senior(inn)en im ländlichen Raum ein möglichst breit gefächertes Angebot zu machen.

So luden die Gemeinden Schlier (Onlinebanking – Grundlagen), Waldburg (online einkaufen), Grünkraut (Soziale Netzwerke), Bodnegg (Smartphone und Tablet – Grundlagen), Neukirch (Videotelefonie), Tettnang (online spielen) und Amtzell (online verkaufen) zusammen mit der Bücherei Bodnegg (onleihe) zu der gemeinsamen Veranstaltungsreihe ein. Das Interesse war sehr unterschiedlich, bei Themen wie „Smartphone und Tablet – die Grundlagen“ oder „Videotelefoniesysteme wie Skype oder ZOOM“ war das Interesse recht groß, andere Themen sind vermutlich bei der Zielgruppe der Senioren noch nicht relevant – so sind online einkaufen oder mit anderen übers Internet spielen recht wenig nachgefragt worden. Auch wenn Digitale Konferenzen im Beruf oder das Homeschooling der Schüler(innen) schon zum Alltag gehört, so gibt es für viele Ältere doch eine Hemmschwelle, sich mit dem Internet und seinen Möglichkeiten zu befassen – leider! Denn der Referent Johannes Diller, der die Online – Veranstaltungen durchführte, beantwortete wirklich jede Frage, erklärte alles ganz genau und die Teilnehmer waren voll des Lobes. Das Thema Digitales Kaffeekränzchen: Austausch & Co. - Soziale Netzwerke (darunter auch nebenan.de) wird wegen Erkrankung des Referenten verschoben auf den 15.07.2021 – da haben Sie noch einmal Gelegenheit teilzunehmen. Anmeldungen bitte an sabine.jehle@gruenkraut.de oder Tel. 0751 – 760245.

Sie können die ganzen Videos noch einmal im Internet anschauen auf der Homepage des Digitalen Engel: https://www.digitaler-engel.org/erklaervideos