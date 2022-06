Der CDU Gemeindeverband Berkheim wählt einen neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Juni 2022 trafen sich die Mitglieder des CDU Gemeindeverbandes Berkheim zu ihrer Jahreshauptversammlung.

Alexander Schreiner, der Ende 2018 das Amt als Vorsitzender der CDU-Berkheim von Georg Ziesel übernahm, wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern wiedergewählt.

„Die große Herausforderung in den kommenden Jahren wird sein, neue Mitglieder zu werben, aber auch die Kommunal- und Europawahlen in zwei Jahren werden viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen“, so Alexander Schreiner.

Neben den Wahlen des Vorstandes wurden Bürgermeister Walther Puza und Anton Ziesel für 25 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt.

Der neue und alte Vorsitzende wird durch den stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Schreiner unterstützt. Als Schriftführerin wurde Nicole Emrich gewählt, als Beisitzer Markus Wild und Jonas Kammerlander. Der Abend endete mit einer Rede des Bundestagsabgeordneten Josef Rief und einer anschließenden Diskussionsrunde über die aktuelle Bundespolitik.