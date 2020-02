Der bunte Abend der Narrenkameradschaft Weilheim hat am Samstag in der Jahnhalle alles zu bieten gehabt, was Rang und Namen hat. Die bekanntesten TV-Entertainer wie Thomas Gottschalk, sportliche Auftritte aber auch lautstarke Guggenmusik und närrische Dialoge haben beim Narrenvolk mitten ins Schwarze getroffen.