„Der Bundesverkehrsminister ist jetzt wach geküsst“

Die Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen gilt als Sorgenkind bei den Bahnstrecken im Land. Ministerialdirektor Uwe Lahl vom Verkehrsministerium erklärt im Gespräch mit Alexander Tutschner, wo die Ursachen liegen und wie Abhilfe geschaffen werden kann.

Warum ist es in den vergangenen Jahren zu den großen Problemen auf der Bodenseegürtelbahn gekommen?

Die Strecke ist nicht ausreichend ertüchtigt, sie in die Jahre gekommen. Das betrifft die teilweise noch störanfällige mechanische Technik. Für die Fahrzeuge, welche die RAB dort eingesetzt hat, gilt dasselbe, insbesondere aufgrund schlechter Wartung. Wir hatten deshalb ständig das Problem, ausreichend Fahrzeuge bereitzustellen, vor allem bei den sogenannten Regioshuttles.

Wie sieht es aktuell mit der Pünktlichkeit aus?

Ich verstehe die Fahrgäste gut – denn es ist ärgerlich, wenn man auf einzelne verspätete Züge warten muss. Aber, wenn man die Pünktlichkeitswerte anschaut, sind wir nicht so schlecht. 80 bis 90 Prozent der Züge hielten die Vier-Minuten-Pünktlichkeit im Jahr 2019 ein. Bei der Pünktlichkeit im Bereich fünf bis sechs Minuten liegen wir bei etwa 90 Prozent. Für den Bahnhof Friedrichshafen ist dieser Wert im vergangenen Jahr auf 80 Prozent gesunken. Das muss auf jeden Fall wieder besser werden, da müssen die Akteure handeln. Aufgrund der Fahrplananpassung, die wir aufgrund der neu eingesetzten Züge machen mussten, zeigen die ersten Werte auf über 90 Prozent Pünktlichkeit.

Wird auf der Bodenseegürtelbahn nicht einfach zu wenig Geld eingesetzt, auch was das Zugmaterial betrifft?

Das kann man so nicht sagen. Es wurden, als sich die Verhältnisse so verschlechtert haben, vom Land fünf neue Lint-54-Züge auf die Schienen gebracht. Seitdem fallen deutlich weniger Züge durch Fahrzeugschäden aus. Aber wir haben eben immer noch zwei Drittel RS1-Regioshuttles auf der Strecke, die störanfällig sind. Fahrzeugbedingte Ausfälle mit dem LINT 54 haben wir seit September auf dem Abschnitt Radolfzell – Friedrichshafen nach den Zahlen der RAB kaum noch. Dafür aber auf dem Abschnitt Lindau – Friedrichshafen, wo wir noch die Altfahrzeuge einsetzen. Die RAB hat zudem weiterhin Personalprobleme, auch da muss das Unternehmen besser werden. Die RAB muss sicherstellen, dass so viel Personalreserve da ist, dass man auch mal eine Grippewelle überbrücken kann.

Sie wollten seitens des Landes einen Pool an Zugführern für solche Fälle bereitstellen ...

Bei der Ausschreibung dafür ist in der ersten Runde kein Angebot eingegangen, das wir finanziell akzeptieren konnten. Wir verhandeln gerade mit vier Bietern und ich denke, dass wir im Februar mit dem Zugführerpool so weit sind. Aber der Pool ist ja nur die Ultima Ratio. Eigentlich gibt es mit den Eisenbahnunternehmen Verträge und die sind einzuhalten. Die Unternehmen müssen hiernach genügend Personal zur Verfügung stellen.

Wie beurteiulen Sie die Lage insgesamt?

Die Lage auf der Bodenseegürtelbahn ist aus unserer Sicht insgesamt besser geworden, weil wir jetzt moderne komfortable, zusätzliche Züge zur Verfügung stellen. Leider haben sie aufgrund der längeren Türschließzeiten und etwas geringeren Fahrdynamik längere Fahrzeiten und wir mussten den Fahrplan anpassen. Dies ergibt sich durch die höheren gesetzlichen Anforderungen an neue Fahrzeuge. Daher mussten wir den Fahrplan anpassen.

Die SPD-Kreistagsfraktionen Konstanz und Bodenseekreis haben Vorschläge für Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur gemacht. Wie steht es damit?

Das werden wir zeitnah mit der DB Netz im Rahmen einer kleinen Investitionskonferenz besprechen. Wir werden schauen, ob wir die eine oder andere technische Maßnahme durchführen können. Dazu gehört auch die Sperrkettchen am Bahnhof Ludwigshafen, das man händisch öffnen und schließen muss. Das ist natürlich vorsintflutlich. Solche Dinge müssen 2020 baulich gelöst werden. Vielleicht gelingt es mit solchen Kleinmaßnahmen, für die wir uns als Land auch finanziell engagieren würden, dass wir auf der Strecke ein bisschen schneller werden.

Könnte der alte Fahrplan wiederhergestellt werden?

Vielleicht, aber das können wir erst zum Ende des Jahres entscheiden. Es soll dazu, wie gesagt, eine Investitionskonferenz im Februar geben. Zudem kamen etliche kompetente Vorschläge aus der Kommunalpolitik. Auch das Versetzen der Signale an den Bahnhöfen Markdorf und Ludwigshafen gehört dazu. Es gibt rund ein Dutzend solcher Maßnahmen. Wir werden jedem Vorschlag zustimmen, der umsetzbar ist, und nicht exorbitante Kosten nach sich zieht. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch: Die DB Netz hat eine neue Führung im Land, die sehr engagiert ist.

Wie viel Geld steht dafür zur Verfügung?

Wenn man an einem Bahnhof so ein Sperrkettchen durch eine Schrankenlösung ersetzt, sprechen wir nicht von einem Millionenbetrag. Aber wir müssen sehen, was kurzfristig umsetzbar ist. Wenn umsetzbare technische Lösungen sind, wird es am Geld nicht scheitern.

Der Bund plant seine Förderung für den Ausbau von schienengebundenen Verkehrswegen grundsätzlich von 60 auf 75 Prozent zu erhöhen. Das betrifft auch den Ausbau der Bodenseegürtelbahn. Für die Elektrifizierung von Schienenstrecken, um die es bei der Bodenseegürtelbahn ja überdies geht, soll der Fördersatz künftig sogar 90 Prozent betragen. Wenn das Land bei 20 Prozent bleibt, muss die lokale Ebene nur noch fünf Prozent für den Ausbau beisteuern ...

Wir haben seitens des Bundes eine Förderquote von 75 Prozent oder sogar von 90 Prozent. Zu den 75 Prozent kommen dann noch 7,5 Prozentpunkte Planungskosten, bei der 90 Prozent-Förderung noch 9 Prozentpunkte Planungskostenpauschale oben drauf. Wir wissen noch nicht: wie wird der Bund fördern, wenn an einer Strecke elektrifiziert und zugleich ausgebaut wird. Welcher Fördersatz gilt dann? Und dann ist natürlich die Frage, wie passt das Land seine ergänzende Förderung auf die neuen differenzierten Fördersätze des Bundes an? Das kann ich momentan noch nicht definitiv sagen. Das wird sich in den kommenden Monaten entscheiden. So viel kann ich aber sagen: Das Verkehrsministerium wird vorschlagen, dass das Land den Umfang seiner finanziellen Unterstützung über alle Vorhaben hinweg insgesamt beibehält. Der Bedarf der konkreten finanziellen Beteiligung des Landes hängt natürlich im Einzelfall davon ab, wieviel der Bund fördert. Ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen. Es wird auf jeden Fall deutlich weniger bei den Kommunen hängenbleiben als bisher gedacht.

Nachdem es nun mehr Geld gibt, soll die Bodenseegürtelbahn größer ausgebaut werden. Wie soll das aussehen?

Die Infrastruktur muss für ein besseres Zugangebot ausgebaut werden. Wir diskutieren gerade zwei Möglichkeiten. Einen Halbstundentakt mit einem Wechsel zwischen einem schnellen Regionalexpress und einer langsameren Regionalbahn, die alle Haltestellen bedient. Die andere Variante wäre ähnlich einer S-Bahn: Der Halbstundentakt mit der Regionalbahn und den Regionalexpress obendrauf. Das müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten mit der Region zusammen entscheiden, denn davon hängt ja die Planung für die Infrastruktur ab. Natürlich wollen wir in diesem Zusammenhang auch alle Bahnhaltestellen barrierefrei und zeitgemäß ausbauen und wenn nötig mit Aufzügen ausstatten – ähnlich, wie das gegenwärtig für die Hochrheinbahn geplant ist.

Welche Variante befürworten Sie und was wird das kosten?

Mit dem künftigen erweiterten Förderrahmen des Bundes können wir das Projekt Bodeseegürtelbahn entspannter angehen. Man sollte gleich Nägel mit Köpfen machen einen Ausbau durchführen, der für die Verkehrswende im Sinne des Klimaschutzes ausreicht. Und das ist die Bodensee-S-Bahn. Die Idee gibt es schon lange, jetzt ist es Zeit, sie umzusetzen. Die Kosten werden natürlich höher ausfallen, als dies bei einem kleinen Ausbau der Fall wäre.

Wie lange wird der Ausbau dauern, rechnen Sie mit Klagen?

Wir gehen nicht davon aus, weil jeder Anlieger den Nutzen einer gut ausgebauten Bahnstrecke kennen und schätzen sollte. Falls geklagt wird oder man sich lokalpolitisch verhakt, dauert es natürlich länger. Wenn es vor Ort einen Konsens gibt, kann so ein Projekt in fünf bis zehn Jahren umgesetzt werden. Eine Dauer von zehn Jahren würden mich ärgern, weil das für meinen Geschmack zu lange ist. Fünf Jahre sind sicher sehr ambitioniert. Aber die Öffentlichkeit erwartet, dass hier etwas passiert.

An der ein oder anderen Stelle wird befürchtet, dass Drähte die Landschaft verschandeln ...

Wir müssen im Planfeststellungsverfahren darauf achten, dass alle Einwände abgearbeitet werden. Es wird aber nicht zum ersten Mal eine elektrifizierte Strecke entlang einer wunderschönen Seenlandschaft gebaut. Ich hoffe, dass man sich genau überlegt, ob man klagt. Es ist wichtig, dass man sich in der Region einig ist. Einigkeit führt in der Regel zu schnellen Verfahren.

Bald ist die Südbahn elektrifiziert, auch auf der Hochrheinstrecke wird ab 2026 mit Strom gefahren. Dann wird die Bodenseegürtelbahn zum Diesel-Loch. Wie sind die Konsequenzen?

Nach momentanem Stand wird man dann in Friedrichshafen und Radolfzell umsteigen müssen. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt durchstarten, damit es das Diesel-Loch möglichst nicht zu lange gibt. Zum Glück ist der Bundesverkehrsminister jetzt wach geküsst, was die Eisenbahn betrifft. Deswegen sind wir jetzt dabei, eine neue Ära Bahnausbaus einzuläuten.

Könnten Sie in der Zeit des Übergangs nicht Hybrid-Züge einsetzen, wie sie von Rolls-Royce Powersystems (RRPS) entwickelt werden?

Es gibt von RRPS ein Powerpack, mit dem Dieselfahrzeuge batterieunterstützt fahren können. Das wollen wir ausprobieren, wir sind mit RRPS in Verhandlung. Aber es ist nicht so, dass es diese Technik schon in Serie gibt. Ein anderes Thema sind Wasserstoffzüge oder batterieelektrische Züge, die am Anfang und am Ende der Strecke aufgeladen werden. Aber darin sehen wir ebenfalls keinen Lösungsansatz für die Bodenseegürtelbahn. Wir können das Problem auf der Strecke ohne Elektrifizierung nicht lösen. Die Bodenseegürtelbahn soll ja der Lückenschluss für ein elektrifiziertes Streckennetz von der Schweiz bis nach Bayern sein.