EHINGEN - Der Hallenfußball im Raum Ehingen kommt so langsam auf Touren. In der Bezirksmeisterschaft werden bereits die ersten Zwischenrunden ausgetragen. Das Nikolausturnier des VfL Munderkingen am kommenden Wochenende markiert den Start der großen Vereinsturniere.

Bereits zum 16. Mal steigt das Jugendturnier in der Munderkinger Sporthalle, bei dem der Nikolaus die Siegerehrung vornimmt. Von ihm bekommt jeder Nachwuchskicker einen Ehrenpreis, die besten Teams erhalten Pokale. Zum zweiten Mal teilt Ausrichter VfL Munderkingen die beiden Altersklassen jeweils in Vor- und Nachmittagsturniere auf. "Das hat sich im vergangenen Jahr bewährt", meint Jugendleiter Thomas Knez.

Den Anfang machen am Samstag die F-Junioren. Im ersten Turnier sind die einheimischen Mannschaften im Einsatz, im zweiten greifen die auswärtigen, vermeintlich stärkeren Teams ins Geschehen ein. Darunter sind so namhafte Vereine wie der Bundesliga-Nachwuchs des VfB Stuttgart, der SSV Ulm 46 und erstmals der FC Greifenberg (Ammersee). Bei den E-Junioren am Sonntag läuft es ähnlich ab: Vormittags sind vor allem Teams aus der Region am Ball, nachmittags Mannschaften wie Ravensburg, Laup\-heim, Memmingen, Biberach oder der österreichische Partnerverein des VfL, der FC Schlins.

Turnierleiter ist Stefan Bloching, ihm zur Seite steht Jugendleiter Thomas Knez. Zusammen mit Hallensprecher Uwe Illich, Eddy Thiel (verantwortlich für Auf- und Abbau) und Claudia Illich (Essen) sorgen die beiden dafür, dass die Munderkinger Turniere reibungslos über die Bühne gehen. Das sind im Dezember jede Menge: Am dritten Adventswochenende stehen in der Munderkinger Sporthalle Bezirksmeisterschaften und ein Bambini-Turnier auf dem Programm. Am Wochenende vor Weihnachten steigen das Dietmar-Glaser- und das Sepp-Bauernfreund-Gedächtnisturnier.

Auch in anderen Hallen der Region kommt der Hallenfußball im Dezember so richtig in Schwung. In Ehingen finden an den kommenden drei Wochenenden diverse Turniere zur Bezirksmeisterschaft statt. Auch in Schelk\-lingen, Riedlingen, Bad Schussenried und Altshausen laufen Bezirksturniere, an denen Kicker aus dem Raum Ehingen im Einsatz sind. Neben dem SSV Ehingen-Süd, der am kommenden Samstag sein Adventsturnier fortsetzt, richtet am Wochenende 12./13. Dezember der SV Ringingen ein weiteres Vereinsturnier aus. In der Birkenlauhalle kämpfen an zwei Tagen Mannschaften in fünf Altersklassen um die Siegerpokale.

Knab-Turnier bildet den Abschluss

Den Abschluss des Fußballjahrs macht traditionell das Karl-Knab-Gedächtnisturnier des TSV Allmendingen. Neben den Jugendturnieren (vormittags) gibt es ein Sie Er-Turnier, ein Reserventurnier und als Höhepunkt das Aktiventurnier mit heuer 18 Mannschaften. Das zweite große Aktivenhallenturnier in der Region schließt sich wie gewohnt Anfang 2010 an: Beim Hans-Glocker-Gedächtnisturnier der TSG Ehingen am Wochenende 2./3. Januar kämpfen - Stand gestern - 20 Mannschaften um den Sieg. In den folgenden drei Tagen gibt es drei Jugendturniere und ein Ü50-Turnier. (mg)