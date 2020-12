Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller gibt sich zuversichtlich, dass spätestes 2025 alle Bürger im Landkreis Ravensburg über schnelles Internet verfügen werden. „Die Zusagen des Bundes zum flächendeckenden Ausbau mit schnellem Internet kommen in den ländlichen Regionen an. Das ist ein positives Signal und eine direkte Stärkung für alle Standorte in meinen Wahlkreis.“ Konkret betrifft dies die Gemeinden Baienfurt, Grünkraut, Schlier und Wolpertswende, die in dieser Woche ihre Förderbescheide erhalten haben, wie Müller weiter mitteilt.

Die Gesamtkosten für den Breitbandausbau in Höhe von 13 521 447 Euro im Wahlkreis von Axel Müller fördert der Bund mit insgesamt 6 760 723 Euro. Baienfurt und Schlier erhalten zudem Mittel aus dem speziellen Bundesprogramm für den Breitbandausbau an Schulen und Krankenhäusern, die nicht in einem weißen Fleck liegen.

Der Vollausbau in Baienfurt werde 1 017 478 Euro kosten. Der Bund unterstützt den Ausbau mit 508 739 Euro und steuert damit 50 Prozent der Kosten bei. Für die Bereitstellung von schnellem Internet an der Achtalschule in Baienfurt seien 151 578 Euro kalkuliert worden. Die Anbindung wird vom Bund ebenfalls mit 50 Prozent der Kosten unterstützt, was 75 789 Euro entspricht. Grünkraut erhält 3 128 818 Euro für den Breitbandausbau. Auch hier werde, bei Gesamtkosten von 6 257 636 Euro für den Vollausbau, vonseiten des Bundes anteilig die Hälfte gefördert. Für den Vollausbau in Schlier wurden bei der Antragsabgabe Kosten in Höhe von 2 743 647 Euro geschätzt. Der Bund übernimmt hiervon 1 371 823 Euro. Weitere 60 768 Euro fließen für die Anbindung der Grundschule in Unterankenreute nach Schlier.

Auch in Wolpertswende erfolgt laut Müller ein Vollausbau mit Gesamtkosten von 3 299 572 Euro. Mit 1 614 786 Euro trägt der Bund ebenfalls 50 Prozent der Kosten.