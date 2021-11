Der internationale Traum der HAKRO Merlins geht weiter

Mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den ersten fünf Gruppenspielen schufen sich die HAKRO Merlins Crailsheim eine gute Ausgangslage für den letzten Gruppenspieltag des FIBA Europe Cups. Der griechische Club Peristeri Vitabiotics reiste am Mittwochabend zur finalen Begegnung der ersten Runde in die Arena Hohenlohe. Die Hausherren schrieben erst am Sonntag Geschichte, als sie mit dem 82:79-Sieg über s.Oliver Würzburg ins TOP FOUR des MagentaSport BBL-Pokal einzogen. Jetzt hatten es die Zauberer erneut selbst in der Hand, eine Premiere zu feiern: mit einem Sieg würden die Crailsheimer als Gruppenerster in die nächste Runde im internationalen Geschäft einziehen. Das Team von Sebastian Gleim ging mit viel Rückenwind und Selbstbewusstsein in die Partie, konnte wettbewerbsübergreifend die letzten drei Spiele für sich entscheiden.

Die HAKRO Merlins ließen von Beginn an keine Zweifel, dass sie mit einem Sieg im Hexenkessel ihren ersten Tabellenplatz der Gruppe G verteidigten wollten. Nach zwei starken ersten Vierteln führten sie bereits mit 19 Punkten. Diesen Vorsprung konnten die Hausherren auch im zweiten Durchgang sogar noch weiter ausbauen, sodass sie am Ende einen 78:55-Sieg feiern konnten. Damit war der Gruppensieg perfekt gemacht. Center Bogdan Radosavljevic war mit 17 Punkten erfolgreichster Korbschütze. In der nächsten Gruppe warten die Giants Antwerp, Kyiv-Basket und Reggio Emilia auf die Crailsheimer Basketballer.

Der Derbysieg über s.Oliver Würzburg und der damit verbundene erste Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte im BBL-Pokal für die HAKRO Merlins hatte am Sonntagabend nur einen Wehrmutstropfen. Point Guard und Spielmacher der Zauberer TJ Shorts zog sich kurz vor Ende der Partie einen Nasenbeinbruch zu. Bereits am Montag wurde der US-Amerikaner deswegen operiert und bekam eine speziell angepasste Maske. Damit konnte er seine Mannschaft am Mittwochabend beim wichtigen Spiel gegen GS Peristeri wieder unterstützen und schaffte es neben Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic in die Starting Five von Trainer Sebastian Gleim.

Der internationale Traum lebt für Hohenlohe also weiter. In der Gruppe J werden die HAKRO Merlins auf die Giants Antwerp, Kyiv-Basket und Reggio Emilia treffen. Im Parallelspiel besiegten die Bakken Bears aus Dänemark die Weißrussen Tsmoki Minsk mit 93:80 und zogen somit als Gruppenzweiter ebenfalls in die nächste Runde.

Die letzte von insgesamt sechs englischen Wochen in Serie endet am Samstagabend (20.30 Uhr) mit dem 8. Spieltag der Bundesliga. Der derzeitige Tabellenführer aus Hamburg reist dazu nach Hohenlohe.

„Es gibt drei gute Neuigkeiten für die HAKRO Merlins Crailsheim: Wir haben unser erstes Heimspiel im FIBA Europe Cup gewonnen und haben es gleichzeitig bei unserem ersten Versuch in die zweite Runde geschafft. Wir hatten eine sehr starke Gruppe mit Teams von Champions League Erfahrung und haben es trotzdem geschafft. Wir sind wirklich stolz darauf. Jetzt heißt es, weitermachen und den nächsten Schritt in der zweiten Runde gehen. Der dritte Punkt ist, dass wir in den letzten Partien eine gute Serie hatten und diesen Schwung mit ins Spiel gegen Hamburg nehmen wollen“, erklärte Gleim.

„Es war eine sehr starke Leistung von allen elf Spielern, im ersten europäischen Wettbewerb zu spielen. Die Gruppe als Erster abzuschließen und in die zweite Runde einzuziehen, gibt uns eine Menge Schwung und wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen noch mehr Spiele gewinnen. Wir müssen abwarten, wer in der zweiten Gruppe sein wird und dann so weiterspielen wie bisher. Wir sind jetzt im Rhythmus und wissen, wie es sich anfühlt, zu reisen und unser Ding durchzuziehen, aber vor allem, gesund und fit zu bleiben“, erklärte Radosavljevic.