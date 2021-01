Der Arbeitsmarkt bleibt im Dezember stabil

(pm) - Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist zum vierten Mal in Folge gesunken. Mitte Dezember waren 11 512 Männer und Frauen ohne Arbeit, 388 Personen weniger als im November. Mit minus 3,3 Prozent verzeichnete die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen landesweit den stärksten Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Dezember. „Die Arbeitslosenquote sank auf vier Prozent und liegt damit wieder unter dem Landesschnitt von 4,2 Prozent. Der winterliche Lockdown kann sich in den aktuellen Zahlen aufgrund des statistischen Stichtages (10. Dezember) noch nicht wiederspiegeln“, sagt Sylvia Scholz, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen.

In den vergangenen zehn Jahren war der Arbeitsmarkt von einer langanhaltenden wirtschaftlichen Wachstumsphase geprägt, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Doch internationale Handelskonflikte, der EU-Austritt des Vereinigten Königreiches, die Transformation in der Automobilindustrie und der Beginn der Strukturkrise im verarbeitenden Gewerbe hätten dieses Wirtschaftswachstum bereits im Jahr 2019 gedämpft. Die Corona-Krise überlagerte diese konjunkturelle Schwächephase im zweiten Quartal 2020 und sorgte ab April für einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Mit dem Herbstaufschwung setze eine leichte Erholung ein. „Angesichts der immensen Herausforderungen zeigte sich der Arbeitsmarkt 2020 vergleichsweise robust, Wirtschaftshilfen und Stabilisierungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld konnten eine noch höhere Arbeitslosigkeit verhindern“, sagt Scholz rückblickend.

Im Jahresschnitt waren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 11 282 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 47,8 Prozent mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote betrug im Jahresdurchschnitt vier Prozent (plus 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019).

Die Kurzarbeit hat sich in der Krise als flexibles Instrument bewährt, um Arbeitsplätze zu erhalten, schreibt die Arbeitsagentur. Seit Beginn der Pandemie wurde Kurzarbeit in einem bisher noch nie erlebten Umfang angezeigt. Der Höhepunkt wurde im April erreicht: In diesem Monat gingen 3988 Anzeigen von Betrieben ein. Damit wurde Kurzarbeit für 58 818 Beschäftigte angemeldet. Im dritten Quartal gingen die Anzeigen mit dem konjunkturellen Erholungskurs deutlich zurück und erreichten im August ihren Tiefstand seit Beginn der Krise. Aufgrund der neuen Beschränkungen im Herbst stieg die angezeigte Kurzarbeit im vierten Quartal erneut an.

Im Mai 2020 war rund jeder vierte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Agenturbezirk von Kurzarbeit betroffen: Die Kurzarbeiterquote erreichte ihren Höchststand von 24,9 Prozent. 3648 Betriebe bezogen für 53 444 Beschäftigte Kurzarbeitergeld. Rund zwei Drittel der Beschäftigten kamen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, vor allem aus der Metall- und Elektroindustrie. Aber auch Dienstleistungsbereiche wie Handel und Gastronomie waren stark von Kurzarbeit betroffen.