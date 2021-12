Der Albpfarrer und der alte Jude

Mit 37 Jahren kam Pfarrer Josef Wilhelm (1875-1929) nach Eglingen auf die Münsinger Alb. Der Buttenhäuser Handelsmann Joseph Levi (1837-1921) war damals schon 75 Jahre alt. Der alte Jude und der junge katholische Seelsorger lernten sich kennen. Theodor Rothschild (1876-1944 KZ), Pädagoge und langjähriger Direktor des jüdischen Waisenhauses in Esslingen, hat 1927 eine seiner Lesebuchgeschichten diesen beiden Männern mit denselben biblischen Vornamen gewidmet. Die vollständige Geschichte kann im Gedenkbuch „Juden und ihre Heimat Buttenhausen“ nachgelesen werden.

Wer im romantischen Lautertal von Buttenhausen aus die Steige über den Schachen hochwandert kommt nach Eglingen. „Der alte Joseph war klein, der Rücken war etwas gekrümmt von der Last des Lebens. Mühe und Arbeit hatten ihm Furchen und Runzeln ins Gesicht gegraben.“ Es kam der Sommer 1921, der letzte des inzwischen 84-Jährigen. Der alte Jude machte immer noch „tagtäglich viele Gänge in die umliegenden Dörfer und kaufte dort, was er auf seinem schwachen Rücken nach Hause schleppen konnte.“

Er wohnte im ersten Haus in der Mühlsteige. In seinem langen Leben war er mit vielen Bauern und Dorfleuten befreundet. „Sie schätzten ihn, weil sie sich auf ihn verlassen konnten, weil er redlich und gerecht gewesen ist“, so berichtete der Zeitzeuge Rothschild: „Die Achtung und Liebe wärmte den alten Körper wie heißer Sonnenstrahl und gab ihm neue Kraft zum Leben.“ Woche für Woche führte sein Weg ihn auch ins katholische Eglingen.

„Durchhaucht war von edlem Menschentum und schönster Glaubensinnigkeit“

Für den Geistlichen Josef Wilhelm, so Theodor Rothschild, war es „nicht ohne Reiz, auch einmal einen treuen Anhänger einer anderen Religion kennenzulernen.“ Der Pfarrherr wohnte mit seiner Schwester, seiner „Hausere“, in dem geräumigen und schönen Pfarrhaus, gegenüber der Kirche St. Wolfgang mit dem markanten Zwiebelturm.

Er ließ einer Einladung gleich ihn wissen: „Herr Levi, ich habe Sie schon so oft durch unser Dorf gehen sehen, habe auch schon manches Gute von Ihnen gehört, dass es mir eine Freude machen würde, mit Ihnen einen gemütlichen Kaffee zu trinken.“ Bald entspann sich eine lebendige Unterhaltung. Der Jude, „der ein herbes Leben hinter sich hatte und klug zu erzählen wusste“, war fortan im katholischen Pfarrhaus ein gerngesehener Gast und fühlte sich wohl in der behaglichen Pfarrstube, „die durchhaucht war von edlem Menschentum und schönster Glaubensinnigkeit.“

Der alte Joseph sei schnell und ohne langes Kranksein am 25. Dezember 1921 gestorben, hieß es. Es war nicht nur das christliche Weihnachtsfest, es war auch der erste Tag des jüdischen Chanukkafestes. Zur Beerdigung, zwei Tage später, schickte der Pfarrer seine Schwester. Er war verhindert wegen einer Taufe. Das Kondolenzschreiben an die Witwe ist in vollem Wortlaut überliefert: „Gott tröste Sie in Ihrem Leide und auch die trauernden Kinder. Dem lieben Toten schenke Er den ewigen Frieden nach dieses Lebens Mühsal.“ (Eglingen, 26. Dezember 1921)

Rothschilds abschließende Worte über den Albpfarrer lauten: „Er war ein echter Diener des Herrn, der die Menschen liebte und ehrte.“ Pfarrer Josef Wilhelm starb 1929. Sein Grabkreuz steht noch heute auf dem Eglinger Friedhof. Auch Joseph Levis Grab auf dem Buttenhäuser jüdischen Friedhof ist erhalten. Seine Frau starb zwei Jahre später. Seine beiden Söhne, Emanuel und Julius Josef Levi, wurden Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, ebenso wie deren Ehefrauen und wie sein 1900 geborener Enkel Karl.

Grabkreuz zeugt von ökumenischer Beziehung

Am 25. Dezember 1921 vor 100 Jahren ist dem Buttenhausener Ehepaar Max und Rosa Marx ein Sohn geboren worden: Werner Marx, dem es als 17-Jährigen gelang, in die USA auszuwandern und der vor Jahren das Gedenkbuch „Juden und ihre Heimat Buttenhausen“ ins Englische übersetzte. Den Weihnachtsgrüßen („May the good will and peace of this Christmas season bei yours throughout the coming year“) fügte der damals 90-Jährige hinzu: „Nach so vielen Jahren kann ich immer noch nicht verstehen, wie es möglich war für ein Land, ein schönes, liebliches sechs Jahre altes unschuldiges Kind zu töten wie Inge Löwenthal“ (ermordet 1942 von der SS bei Riga).

Die geglückte christlich-jüdische Buttenhäuser-Eglinger Begegnung vor 100 Jahren bleibt durch die schriftliche Überlieferung lebendig, denn solche Erinnerungen sind wie Rosen ohne Dornen.

Heute noch besuchen Menschen das Grabkreuz von Josef Wilhelm auf dem Eglinger Friedhof und manche wissen von der herzlichen ökumenischen Beziehung zu dem Juden Levi.

Die vollständige Geschichte „Der alte Joseph“ kann nachgelesen werden im Gedenkbuch „Juden und ihre Heimat Buttenhausen“. Erhältlich ist das Buch telefonisch unter 07123 / 9276720.