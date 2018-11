wlw) - Der städtische Bauhof hat begonnen, die beliebten Christbäume an den markanten Orten in Mühlheim aufzustellen: vor dem Stettener Rathaus, bei der Kreuzung in der Vorstadt und vor dem Tor im Städtle.

Pünktlich zur Arbeit des Bauhofs schickte der Wettergott leichten Schneefall. Jetzt fehlt nur noch der Lichterglanz, dann kann Weihnachten kommen. Wie in den vergangenen Jahren auch, haben Spenden der Einwohner für die Bäume gesorgt: Der Stettener Christbaum kommt von Karl-Egon Buschle, der in der Vorstadt von Familie Markl (Ahornweg) und die Blaufichte vor dem Tor stammt von der Familie Höpfl vom Haus in der Schützenstraße. Für das Aufstellen der Bäume war das Sägewerk Maurer verantwortlich. Für die Beleuchtung wird die Firma Elektro-Waizenegger sorgen.