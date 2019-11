Bei einem Ortstermin haben sich Bürgermeister Arne Zwick und die Ortschaftsräte ein Bild von den baulichen Veränderungen bei der Baustoff-Recycling Sigmaringen GmbH (BRS) gemacht. Eines fiel dabei gleich ins Auge: Die alte Zufahrt zur Deponie ist seit Oktober geschlossen und die neue führt seitdem durch das Gewerbegebiet Ost (Menningen) über den Veritas-Ring. Bei der Deponie angekommen, sind die gemachten Investitionen auf dem Betriebsgelände „Vorderhalden “ ebenfalls sichtbar: Die neue vergrößerte Bodenwaage und das neu erstellen Gebäude, in dem sich neben der Abfertigung ein moderner Sozialraum, Sanitäranlagen und ein separater Besprechungsraum befinden. Zudem wurde eine größere Maschinen– und Gerätehalle gebaut. Somit ist die Wartung und Pflege des Geräts nun auch unter einem Dach möglich ist.

Es sei mit den gemachten Investitionen das größte Interesse der BRS, dass sie eine sichere Deponie der Kategorie DK 1 führen, erhalten und dafür Verantwortung tragen, so der Geschäftsführer Eberhard Ludwig, beim Ortstermin mit Bürgermeister Arne Zwick, der Wirtschaftsförderin der Stadt Meßkirch Anna-Maria Merz, sowie dem Ortschaftrat Menningen. Deponien der Klasse DK 1 erlauben es unter anderem, dass unverwertbare Bauschuttmasse, wie zum Beispiel Gips und Asbestzementbauteile, hier abgelagert werden können. Bei der Führung über das Betriebsgelände überzeugten sich die Gäste von der Umsetzung der Vorschriften.

Extra Abschnitt für Asbest

Beim Rundgang galt das besondere Interesse der Einlagerung der alten Asbestzementplatten. Wie Ludwig erklärte, müssen diese in staubdichten Säcken verpackt angeliefert werden. Für die Einlagerung gibt es einen besonderen Deponiebereich, wo sie lagenweise eingebracht und mit unverwertbarem Bauschutt abgedeckt werden, bevor darüber die nächste Schicht eingebaut wird. Am Ende wird dieser Deponieabschnitt mit einer dicken Abdichtfolie belegt, die in einem Spezialverfahren verschweißt wird. So entsteht ein vollkommen eingeschlossener Deponiekörper. Als Entwässerungsschicht wird eine zusätzliche Kiesschüttung aufgebracht, über die das Oberflächenwasser abgeleitet werden kann. Zuletzt wird eine weitere Lage meterdicker Boden als Rekultivierungsschicht aufgebracht, auf der wieder das Betreiben von Land- und Forstwirtschaft möglich ist.

Parallel zur Deponie für nicht verwertbare Baureststoffe wird auf dem Gelände ein Recyclingplatz für verwertbare Baureststoffe betrieben. Der ursprünglich im Osten des Geländes angelegte Recyclingplatz wurde nach Westen versetzt und ist jetzt über die neue Zufahrt über den Veritas-Ring erreichbar. Dort befinden sich auch die neuen Garagenhallen und die große Fahrzeugwaage. Eine besondere Neuerung ist die Beregnungsanlage, mit der sowohl der Recyclingspatz als auch die Deponie zur Staubminderung feucht gehalten werden können.

Die alten Gebäude auf dem Gelände sollen abgebaut und die freien Flächen anschließend für das Deponiegelände genutzt werden, so Geschäftsführer Ludwig. Gleichzeitig erklärte er, dass die BRS durch die Umstrukturierung keine zusätzlichen Flächen benötigt. Die bestehende Deponiefläche soll durch Erhöhung bestimmter Deponiebereiche besser ausgenutzt werden. Er verwies darauf, dass das zusätzliche Deponievolumen durch größere Auffüllhöhen in verschiedenen Verfüllabschnitten mit einer Änderung der Böschungsneigung erreicht werden kann. „Durch diese Baumaßnahmen erreichen wir eine Erhöhung der Kapazität und damit eine längere Laufzeit bis in das Jahr 2034“ , so Ludwig.