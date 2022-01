Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen ist Ende vergangener Woche zu einem Brandalarm in die Obere-St.-Leonhard-Straße ausgerückt, nachdem dort offenbar versprühtes Deodorant in einer Umkleidekabine einen Feuermelder ausgelöst hatte. Die über 20 Kräfte, die mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort waren, konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.