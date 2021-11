Denkstättenkuratorium dokumentiert NS-Terror in Oberschwaben

Einstimmig hat der Gemeinderat in Bodnegg beschlossen, dass die Gemeinde dem „Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben“ beitritt.

Momentan sind etwa 80 so genannte „Denkorte“ an die NS-Schreckensherrschaft in Oberschwaben und Umgebung in einem Netzwerk der oberschwäbischen Erinnerungswege verbunden und in einer Broschüre mit Texten, Bildern und Biographien der örtlich betroffenen Menschen aufgenommen: von Ulm bis Hohenems und von Grafeneck bis Leutkirch. Zukünftig wird es auch in Bodnegg auf dem Friedhof eine solche Gedenkstätte geben.

„Damit bekennt sich die Gemeinde Bodnegg dazu, dass auch hier nationalsozialistischer Terror stattgefunden hat und dass dieser im Sinne einer versöhnenden und weiterwirkenden Erinnerungskultur aufgearbeitet gehört“, hieß es in der Sitzungsvorlage zum Beitritt, den der Gemeinderat einstimmig beschloss.

Momentan wird der Bodnegger Denkort digital aufgenommen. Wenn die Broschüre „Denkorte an oberschwäbischen Erinnerungswegen“ neu aufgelegt wird, erscheint er dann auch in gedruckter Form. Damit ist ein regionales Geschichtsbuch entstanden, in dem der NS-Terror in Oberschwaben dokumentiert ist und das auch als Wegweiser und Bildungsmaterial dienen kann.