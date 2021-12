Denkinger lassen sich das Krippenspiel nicht nehmen

Trotz der zweiten Corona-Weihnacht haben die christlichen Gemeinden im Primtal und auf dem Heuberg sich die Weihnachtsfreude nicht nehmen lassen. Dabei musste man sich allerdings was einfallen lassen, und manche hergebrachte Tradition wurde in neuer Form weitergeführt, wie wir hier am Beispiel der Gemeinde St. Michael in Denkingen zeigen.

„Können wir dieses Jahr am Heilig Abend ein Krippenspiel machen?“ So lautete die bange Frage, die sich in diesem Jahr die verantwortlichen Frauen stellen mussten. Seit Jahren ist dieses Krippenspiel in der Denkinger St. Michaelskirche eine traditionelle szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte, die von begeisterten Kindern aus dem Kindergarten und der Grundschule gezeigt wird.

Beherzte Mütter und Väter

Fast machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Aber eben nur fast: Knapp eine Handvoll beherzter Mütter mit einem Vater setzten sich trotz aller Widerwärtigkeiten für ein Krippenspiel ein.

Letztendlich handelt es sich bei dieser Darstellungen nicht nur um traditionelle Aufführungen mit Hirten, Engeln und Maria und Josef, denn schließlich ist die Weihnachtsbotschaft Frieden, Nächstenliebe und Schutz des Schwächeren. Gott hat uns mit der Geburt Jesu ein ganz großartiges Geschenk gemacht, was in dem Krippenspiel erzählt und dargestellt wird.

Schicksalsschlag bei den Patres

Eine weitere Sorge kam dann mit dem Schicksalsschlag, den die Patres auf dem Dreifaltigkeitsberg mit dem Tod von Pater Hugo Beck getroffen hat. Die Patres waren bereits voll eingeplant über die Weihnachtstage in der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal. Der Liturgieplan musste nun geändert und natürlich sehr stark eingegrenzt werden. So erhielt das Krippenspiel in Denkingen trotz allem einen ganz besonderen Stellenwert.

Pater Sabu freute sich in seiner Begrüßung über die anwesenden zahlreichen Familien und gestaltete zusammen mit dem Krippenspiel einen wunderschönen Weihnachtsgottesdienst. Dazu beigetragen hat auch der Sologesang von Ulla Braun bei ihrem Spiel an der Orgel.

Unzählige Kerzen

Die Kirche war geschmückt mit unzähligen Kerzenlichtern, als der Erzähler Lukas seine Geschichte begann. Mit mächtigem Gong traten sogleich Kaiser Augustus und sein Herold auf.

Lukas verstand es, von den Geschehnissen zu erzählen, die sich vor 2000 Jahren zugetragen haben, so dass in der Kirche eine wahrlich andächtige Stille entstand.

Obwohl bestimmt allen die Geschichte bekannt war, erzeugten die Worte eine gewisse Faszination. Vieles wurde sehr wirklichkeitsnah erzählt und anderes der jeweiligen Situation passend entsprechend liebevoll geändert.

Corona-Regie

Und da die Regisseure streng auf die Coronaregeln achteten, durften die diesjährigen Kommunionkinder, die im Klassenverbund täglich beisammen sind, die Geschichte in Szene setzen. Die Darsteller folgten genau den Worten des Erzählers und setzten alles, trotz Maske, mit Gesten und ausdrucksstarker Mimik in Szene.

Zum ersten Mal war auch ein Esel mit im Spiel, der Maria und Josef auf ihrer Wanderschaft begleitete und später das kleine Kind im Stall mit seinem Atem wärmte. (Obwohl er sinnbildlich für die Heidenvölker steht).

An entsprechender Stelle wurde die Erzählung mit den Liedern: „Wer Klopfet an“, „Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun!“ und „Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will“ unterbrochen.

Engel bringen Licht

Richtig schön war es anzuschauen, wie Maria und Josef das kleine Kind herzten und liebkosten und die große Engelschar Licht in den armseligen Stall brachte.

Bis Maria dann müde einschlief vom Weg und von der Geburt Jesu, der, so der Glaube der Christen, der Heiland ist und Frieden den Menschen auf Erden bringt.

So wurde das diesjährige Krippenspiel ein besinnlicher Weihnachtsgottesdienst für viele, die von den Kommunionkindern noch mit Stern und Kerze reich beschenkt wurden.