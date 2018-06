Denkingen kann Fakten schaffen

Denkingen - FC Neustadt (Donnerstag, 16.30 Uhr): Am vergangenen Wochenende konnte der SV Denkingen bei den „Wagner-Festspielen“ in Tennenbronn wohl endgültig die Fahrkarte für die nächste Landesligasaison buchen. Rechnerisch ist zwar noch nicht alles in trockenen Tüchern, bei objektiver Betrachtung dürfte die Mannschaft von Trainer Herbert Küchler aber mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das Spiel in Tennenbronn geriet zur Einmann-Show von Tino Wagner. Mit seinen fünf Toren zerlegte er die Schwarzwälder im Alleingang. Gleichzeitig hat er sich mit seinen Toren in den Geschichtsbüchern des SV Denkingen verewigt. Noch nie ist es einem Spieler des SV Denkingen gelungen in einem Landesligaspiel fünf Tore zu erzielen. Im Nachholspiel am Donnerstag trifft der SVD auf den FC Neustadt. Obwohl kurz vor dem Saisonende, stehen sich die Gegner in dieser Runde zum ersten Mal gegenüber. Vom Potenzial her waren die Schwarzwälder zu Beginn der Runde sicherlich im vorderen Drittel der Tabelle zu erwarten. Dass die Mannschaft zu Höherem berufen ist, als der momentane neunte Tabellenplatz, zeigten die beiden Siege gegen den designierten Meister FC Radolfzell. Denkingen will die letzten Zweifel im Abstiegskampf ausräumen. Mit der Form der letzten Spiele liegt dies im Bereich des Möglichen. (psp)