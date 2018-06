Denis Scheck liest bis zu 250 Bücher pro Jahr

Kressbronn ( bb/sz ) - Die erste gemeinsame lange Kulturnacht am Samstag, 29. September, in Kressbronn und Langenargen rückt näher – ab sofort sind die Karten im Vorverkauf für zehn Euro erhältlich. In den kommenden Wochen stellt die Schwäbische Zeitung die Veranstaltungen der verschiedenen Bereiche Literatur, Kunst, Musik, Theater und Specials vor. Heute: die Literatur-Veranstaltungen.

Kressbronn: Bücherei am Rathausplatz (20 bis 21.30Uhr): Neben regionalen Künstlern ist als Highlight auch Denis Scheck ein Teil der ersten gemeinsamen Kulturnacht. Der ARD-Literaturkritiker wird die aktuelle Buchbestseller-Liste, wie in seiner Sendung „Büchermarkt“, humoristisch kommentieren. „Jedes Buch, das er bespricht, hat er auch gelesen. So kommt Denis Scheck auf rund 180 bis 250 Bücher pro Jahr, die er liest“, berichtet Beatrice Laubsch, Leiterin der Bücherei. In Kressbronn wird er zehn Bücher mit viel Humor und Wortspielereien, dennoch aber kurz und prägnant, auf die Schippe nehmen.

22 bis 23 Uhr: Eine szenische Lesung mit Hajo Fickus von der Literarischen Vereinigung Signatur ist im Anschluss in der Bücherei angesagt, wenn der Lehrer, Schriftsteller und Theatermann „zur Nacht von genügsamen Voyeuren und anderen Merkwürdigkeiten“ Geschichten, Gedichte und Sketche vorliest.

Katholische Kirche (20 bis 20.30 Uhr; 21 bis 21.30 Uhr; 22 bis 22.30 Uhr): Hier stehen Musik und Texte zu Licht und Dunkelheit auf dem Programm. „Außerdem gibt’s verschiedene Stücke mit Orgel- und Panflötenbegleitung. Sowohl in der Literatur als auch Musik geht es um die Verbindung zwischen Licht und Schatten beziehungsweise Dunkelheit“, berichtet Kressbronns Kulturamtsleiterin Christina Döneke.

Lände (20 und 23 Uhr): „Beim literarischer Gruselspaziergang durch den Lände Park mit Renate Springer geht’s wie zu erwarten gruselig zu“, blickt Christina Döneke voraus. Renate Springer wird immer wieder einzelne Literaturpassagen zitieren.

Gasthaus zum Forst (Gattnau), Wiesenweg 6 (20 bis 20.20 Uhr; 22 bis 22.20 Uhr; 24 bis 0.20 Uhr): Mystisch und spannend geht es beim Rundgang durch den Bauer-/Kräutergarten mit Sagen-/Mythenerzählerin Bärbel Bentele zu (bei schlechtem Wetter im Schuppen).

Langenargen:

Kavalierhaus-Saal (22.40 bis 23 Uhr; 23.20 bis 23.40 Uhr; 0 bis 0.20 Uhr): „Lass mich Deine Backen packen“: Erotische Lesung mit den Ladybirds Heike Michaelis und Janina Hacker. „Humorvoll spinnen die Ladybirds mit Gesang, Klavier und Vobraphon sowie E- und Kontrabass ihr Klangbild zu einem lustvollen Abend, den sie mit wunderbaren Pop- und Jazzsongs umweben“, berichtet Vanessa Volkwein. Dazu rezitiert die Klappmaulfigur Celina Phython erotische Lyrik von Marie Luise Karsch über Heine, Ringelnatz und Gernhardt.

Münzhof (19 bis 19.20 Uhr; 19.40 bis 20 Uhr;20.30 bis 20.50 Uhr; 21.10 bis 21.30 Uhr): Heitere Lesungen mit der Kabarettistin Ingrid Koch: Die Worthandwerkerin legt in ihren Texten einen geistvollen, witzigen und zugleich warmherzigen Blick auf alles Menschliche. Doch auch kritische und selbstkritische, nachdenkliche und sentimentale Töne versteht sie in beeindruckender Weise einzufangen. Rhythmus, Reim und die feinsten Nuancen des Dialektes vereinen sich bei ihr zu unnachahmlich erfrischenden Sprachbildern und- Kompositionen.

Hotel Löwen (19 bis 23 Uhr): Harald Immig verzaubert humorvoll mit Lyrik und Poetik. Der Liedermacher ist nicht nur Musiker, sondern auch Maler. Bei beiden Künsten bevorzugt er es, nicht laut zu sein, sondern reichhaltig und eindringlich. Er war Preisträger bei mehreren Wettbewerben, unter anderem bei „Songs an einem Sommerabend“ vom Bayerischen Rundfunk.

Evangelische Kirche (22 bis 22.45 Uhr): „Stimme des Windes“: Das Gedicht „Stimme des Windes“ wird als Kombination von Essay und Chanson von Pfarrer Fentzloff vorgetragen. Seit 2005 betreibt er einen Internetblog 'Tagebuch eines Landpfarrers'. Musikalische Untermalung liefert der Musiker Franz Gapp. Der Tettnanger Jazzer war mit seinem Franz Otto Gapp Quintett vor zwei Jahren bei einem ARD-Tatort mit Kommissarin Klara Blum alias Eva Mattes zu sehen.

Logopädie Praxis Elisa Mikusky (19 bis 22Uhr) , Bahnhofstraße 5: „Geschichten aus 1001 Nacht“. „Hier gibt’s ein Kinderprogramm in gemütlicher orientalischer Atmosphäre mit Kerzenlicht, Schatten- und Versteckspiel im Dunkeln“, verspricht Vanessa Volkwein, Kulturamtsleiterin in Langenargen.